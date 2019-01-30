Партія повнопривідних трубовозів КрАЗ-6322, виготовлених ПрАТ "АвтоКрАЗ" у партнерстві із Львівським експериментальним механічним заводом, готуються до відвантаження одразу двом замовникам - ПАТ "Украгазвидобування" та ПАТ "Укрнафта".

База спецтехніки - шасі КрАЗ-6322 (6х6), обладнане односкатним ошинуванням коліс із протектором для бездоріжжя. Двигун - Євро-5, потужністю 375 к.с., є передпусковий підігрівач двигуна, цифровий тахограф та комплект необхідного пристосування, призначеного для безпечної роботи людей та вантажівки.

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Трубовози укомплектовані причепом-розпуском із жорстким телескопічним кріпленням та двома рядами жорстких коників. Спецмашини призначені для перевезення труб діаметром від 530 до 1420 мм, довжиною від 8 до 36 м.

Новенькі трубовози отримає ГПУ "Шебелинкагазвидобування", що в Харьківській області, та ДНГ-НГВУ "Долинанафтогаз" із Івано-Франківщини.

Нагадаємо, що в 2017 році ПрАТ "АвтоКрАЗ" виграло тендер на Прозорро та поставило крупну партію - 12 аналогічних трубовозів та 14 повнопривідних тягачів-трубоплітевозів DL-20K з причепом-розпуском ПРЛ 1736 різним філіям "Укргазвидобування". "Укрнафта" замовила таку спецтехніку вперше.