Укравтодор повідомив, що великовантажні авто можуть пошкодити асфальтне покриття.

З 11 березня по 30 квітня 2019 року “Укравтодор” запровадив обмеження руху транспортних засобів з осьовим навантаженням понад 7 т. Фурам заборонять їздити на автомобільних дорогах державного значення (національних, регіональних, територіальних).

“Такий захід необхідний для запобігання руйнування дорожніх покриттів, забезпечення безпеки дорожнього руху на період весняного відтавання ґрунтів, - говориться в інформації “Укравтодору”. - Підставою такого рішення є положення ст.12, ст.27 Закону України "Про дорожній рух", ч.10 ст.12 Закону України "Про автомобільні дороги", п.11 "Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони", п. 5.3 СОУ 45.2-00018112-040:2009 “Введення обмежень руху на автомобільних дорогах”.

На сайті “Укравтодору” також надали список доріг, на яких діє заборона та виключення до цих правил.

Нагадаємо, що КрАЗ показав техніку, здатну перевозити найдовші вантажі.