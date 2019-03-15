Столичні велосипедисти вважають, що для їхніх потреб слід облаштувати спеціальні велодоріжки. Для цього киівська влада мусить забрати частину тротуару у пішоходів та частину дороги у автомобілістів.

Столична влада продовжує розвивати велоінфраструктуру, причому робить це за рахунок бюджету міста.

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"Київ продовжує розвивати велоінфраструктуру. І до цього процесу ми маємо залучати велоспільноту, щоб разом із ними розробляти і планувати нові маршрути. Щоб не було претензій у громадськості, ніби нічого не робиться", – сказав мер Києва Віталій Кличко.

Він зауважив, що в структурі КМДА створено підрозділ велоінфраструктури, де працюють і представники велоспільноти, аби впливати на процес ухвалення рішень.

"Ще одна ключова складова – це культура поведінки автоводіїв у Києві. На жаль, у цьому напрямку у нас є багато питань. Також дії поліції щодо порушників правил дорожнього руху повинні бути більш жорсткими. Щоб велосипедисти почувалися безпечно на дорозі", – наголосив Віталій Кличко.

За словами керівника "Київавтодору" Олександра Густєлєва, серед пріоритетних напрямів розвитку велоінфраструктури визначено, зокрема, маршрут "Солом’янка – Центр". Найближчим часом будуть проведені торги на проектування цього маршруту.

Також невдовзі будуть проведені торги щодо будівництва велодоріжки на Набережному шосе на ділянці від Пішохідного мосту до мосту Патона (відповідний маршрут з’єднає пішохідний Поділ, Поштову площу, міст на Труханів острів, міст Метро і міст Патона).

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Проте деякі столичні водії та пішоходи виступають проти облаштування велодоріжок. "Дуже дивно, що столична влада вирішила за рахунок водіїв та пішоходів влаштовувати велодоріжки. Чому б тоді не влаштувати мотодоріжки для мотоциклістів – адже вони також є повноцінними учасниками дорожнього руху і автомобілі становлять для них таку саму загрозу як і для велосипедистів", - пише один з водіїв всоцмережах.

Інший учасник дорожнього руху обурюється джерелами фінансування "Чому я як платник податків повинен оплачувати примхи невеличкої групи осіб? Хочуть люди їздити на велосипедах - будь ласка. Для цього є парки, сквери, ліси та інші місця де це робити безпечно. Хочуть виїжджати на дороги загального користування – мусять вивчити правила дорожнього руху та усвідомити усі ризики які з цим пов’язані. Але будівництво та облаштування окремих доріг для велосипедистів за рахунок усіх платників податків є неприйнятним"

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