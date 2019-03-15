Компактный электрический кроссовер Tesla Model Y выйдет на рынок в следующем году в средней и дорогой комплектациях, а самая доступная базовая версия появится только в 2021 году.

Маск представил в своем калифорнийском штабе четвертый легковой автомобиль и пятый по счету электрокар марки Tesla – компактный кроссовер Model Y.

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Во время премьеры новинки Маск раскрыл все детали о кросовере и еще раз отметил, что возлагает большие надежды на эту модель, которую рассчитывает вывести в бестселлеры Tesla. "Он обладает функциональностью кроссовера, но едет, как спорткар", – говорит о Model Y Маск, "В поворотах он очень хорошо держит траекторию".

Фото: презентація Tesla Model Y / Tesla

Дизайн модели остался верен фирменному стилю. Model Y взял лучше Model 3 и Model X – по габаритам он лишь на 10% больше седана, имеет больший клиренс и просторный салон. А вот задние двери у компактного кроссовера открываются, как и в большинстве машин, поскольку известные подъемные двери “крылья сокола” от Model X сделали бы новичка дороже. Это компании не нужно, поскольку кроссовер нацелен завоевать массовый рынок.

Салон нового кроссовера почти идентичен Tesla Model 3. Все показатели выводятся на один 15-дюймовый дисплей. Model Y предлагаться с пятиместным и семиместным салоном. Со сложенными задними сиденьями объем багажника составляет 1900 литров. Роль ключа к автомобилю выполняет смартфон владельца со специальным приложением, защищенным от перехвата сигнала код-граббером.

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Рыночный дебют Tesla Model Y состоится в 2020 году. В США версия с запасом хода в 482 км будет доступна по цене от 47 000 долларов. Модификация Рerformance будет стоить от 60 000 долларов и выполнять упражнение 0-100 км/ч за 3,5 секунды.

Фото: Tesla Model Y 2020 / Tesla

Tesla также будет продавать двухмоторную версию кроссовера с полным приводом, ценник которой будет начинаться с 51 000 долларов. Она появится на рынке вместе с длинноходной и высокопроизводительными модификациями. А самая доступная версия Model Y поступит в продажу только в 2021 году. Базовая модель будет иметь запас хода в 370 км и стоимость от 39 000 долларов.

Комплектации, цены и характеристики Tesla Model Y:

Standard Range: запас хода до 370 км, максимальная скорость 193 км/ч, 5,9 секунды 0-100 км/ч, цена – от $ 39 000; выход на рынок в 2021 году;

Long Range: запас хода до 483 км, максимальная скорость 210 км/ч, 5,5 секунды 0-100 км / ч, цена – $ 47 000; выход на рынок в 2020 году;

Dual Motor AWD: запас хода до 450 км, максимальная скорость 217 км/ч, 4,8 секунды 0-100 км / ч, полный привод, цена – от $ 51 000; выход на рынок в 2020 году;

Performance: запас хода до 450 км, максимальная скорость 240 км/ч, 3,5 секунды 0-100 км / ч, полный привод, цена - от $ 60 000; выход на рынок в 2020 году.



Напомним, Маск ранее пообещал построить станции скоростной зарядки в Укрине. Однако появление в нашей стране официальных дилеров марки все еще под большим вопросом.

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Комплектації, ціни і характеристики Tesla Model Y:

Standard Range: запас ходу до 370 км, максимальна швидкість 193 км/год, 5,9 секунди 0-100 км/год, ціна – від $39 000; вихід на ринок у 2021 році;

Long Range: запас ходу до 483 км, максимальна швидкість 210 км/год, 5,5 секунди 0-100 км/год, ціна – $47 000; вихід на ринок у 2020 році;

Dual Motor AWD: запас ходу до 450 км, максимальна швидкість 217 км/год, 4,8 секунди 0-100 км/год, повний привід, ціна – від $51 000; вихід на ринок у 2020 році;

Performance: запас ходу до 450 км, максимальна швидкість 240 км/год, 3,5 секунди 0-100 км/год, повний привід, ціна – від $60 000; вихід на ринок у 2020 році.



Нагадаємо, Ілон Маск раніше пообіцяв збудувати станції швидкісної зарядки в Укрїні. Однак поява в нашій країні офіційних дилерів марки усе ще під великим питанням.

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