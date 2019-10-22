Tesla розповіла про старт продажів і ціни Model Y в Європі. Спочатку електрокари будуть доступні у трьох комплектаціях.

Tesla Model Y планують запустити в Європі вже навесні 2021 року. Автомобіль буде доступний у трьох комплектаціях, пише голландське видання AutoWeek.

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Судячи з повідомлення, кросовер у комплектації Long Range із заднім приводом почнуть продавати приблизно за 57 тисяч євро. Авто отримає запас ходу у 540 км за циклом WLTP, а до сотні воно зможе розігнатися за 5,8 секунди. Максимальна швидкість – 209 км/год.

Повнопривідна Tesla Model Y також у версії Long Range буде коштувати орієнтовно 58 тисяч євро. Переплативши лише тисячу, покупці повинні отримати запас ходу у 505 км і розгін до сотні за 5,1 секунди. При цьому максимальна швидкість, начебто, складе 217 км/год.

Серед іншого ця версія отримає особливі 18-дюймові колеса. За 19-дюймові колеса доведеться доплатити ще 1,7 тисячі євро.

Крім того, в стандартній комплектації Tesla Model Y будуть комплектувати чорним салоном. За інші комбінації також доведеться окремо заплатити 1,1 тисячу євро. Єдиний безкоштовний колір кузова – перлинно-білий. Також за семимісну конфігурацію доведеться "накинути" 3,2 тисячі євро.

Варто зазначити, що згадані версії, вже звично для Tesla, не будуть комплектуватися повним автопілотом. За максимальне розширення функцій допомоги водієві доведеться віддати 6,4 тисячі євро.

Найбільш заряджена Tesla Model Y обійдеться покупцям у 70 тисяч євро. Авто буде з повним приводом, а запас ходу складе 480 км. Водночас розгін до сотні складе всього 3,7 секунди. Максимальна швидкість зарядженого електрокара складе 241 км/год.

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