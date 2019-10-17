Спойлер: фанати "Тесли" залишаться незадоволені.

Журналісти німецького порталу Vox Automobili провели кілька порівняльних тестів Porsche Taycan та Tesla Model S, перевіривши динаміку, керованість та ефективність гальм двох електрокарів.

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Як можна бачити, випробування проводилися під щас опадів, що, безумовно, мало вплив на результат. Та обом електромобілям довелось показувати свої здібності в однакових умовах, тож можна вважати порівняння об’єктивним. Принаймні шини в обох машин були однакові.

Під час тестів на керованість Model S не дозволила виконати маневр “об’їзд лося” на швидкості 90 км/год, тоді як Taycan з легкістю впорався з завданням навіть на 97 км/год.



Заїзд на чверть милі також проводився під час дрібного дощу. Зверніть увагу на той факт, що швидкість реакції водія Tesla під час старту була кращою – він рушив на якісь долі секунди раніше за суперника. Проте це йому не допомогло прибути до фінішу першим.

У коментарях до відео на YouTube шанувальники Tesla вже відмітились їдкими коментарями, щодо упередженості німецького до каналу до вітчизняного електрокара. На захист американського електромобіля можна також додати, що він був представлений не в останній версії моделі, яка називається Raven і має покращені характеристики.

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