Спойлер: фанаты "Теслы" останутся недовольны.

Журналисты немецкого портала Vox Automobili провели несколько сравнительных тестов Porsche Taycan и Tesla Model S, проверив динамику, управляемость и эффективность тормозов двух электрокаров.

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Как можно видеть, испытания проводились во время осадков, что, безусловно, имело влияние на результат. Но обоим электромобилям пришлось показывать свои способности в одинаковых условиях, поэтому можно считать сравнение объективным. По крайней мере шины у обеих машин были одинаковые.

Во время тестов на управляемость Model S не позволила выполнить маневр “объезд лося” на скорости 90 км/ч, тогда как Taycan с легкостью справился с задачей даже на 97 км/час.

Заезд на четверть мили также проводился во время мелкого дождя. Обратите внимание на тот факт, что скорость реакции водителя Tesla во время старта была лучшей – он двинулся на какие-то доли секунды раньше соперника. Однако это ему не помогло прибыть к финишу первым.

В комментариях к видео на YouTube поклонники Tesla уже отметились едкими комментариями относительно предвзятости немецкого канала до отечественного электрокара. На защиту американского электромобиля можно также добавить, что он был представлен не в последней версии модели, которая называется Raven и имеет улучшенные характеристики.

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