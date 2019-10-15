Визжание шин по асфальту без сопровождения звука двигателя и дыма из выхлопной трубы старенького R32 является крайне необычным зрелищем.

Спорткупе Nissan Skyline R32 выпускалась с 1989 по 1995 год и с тех пор является одним из самых популярных автомобилей для дрифта во всем мире. Его тюнингом занимались все кому не лень, порой даже со свапом моторов от других автомобилей, но такого, как команда Zero EV, кажется, еще никто не делал со “Скайлайном”.

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На видеоролике Skyline R32 исполняет самый тихий и экологичный дрифт в истории. В составе силовой установки электромотор от Tesla, а также несколько аккумуляторных батарей от Chevrolet Volt. А вот компоненты родного для Skyline электрокара Leaf авторы проекта почему-то обошли вниманием.

Конверсию спорткара на электрический дрифт-корч начали еще в 2018 году. Сделала это команда мастерской Zero EV, которая на заказ берется превратить любой олдтаймер или раритет в электромобиль. Портфолио фирмы включает завершенные проекты по конверсии классического Volkswagen Beetle и Porsche 911. Результатом десятимесячной работы со Skyline R32 стал спорткар с силовой установкой на 500 лошадиных сил мощности и 1000 Нм крутящего момента, подготовленный для дрифта.

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