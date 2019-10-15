Вищання шин по асфальту без супроводу звуку двигуна та диму з вихлопної труби старенького R32 є вкрай незвичним видовищем.

Спорткупе Nissan Skyline R32 випускалось з 1989 до 1995 року і з тих пір є одним з найпопулярніших автомобілів для дріфту в усьому світі. Його тюнінгом займались усі, кому не лінь, часом навіть зі свапом моторів від інших автомобілів, та такого, як команда Zero EV, здається, ще ніхто не робив зі “Скайлайном”.

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На відеоролику Skyline R32 виконує найтихіший та найекологічніший дрифт в історії. У складі силової установки електромотор від Tesla, а також кілька акумуляторних батарей від Chevrolet Volt. А от компоненти рідного для Skyline електрокара Leaf автори проекту, чомусь, обійшли увагою.



Конверсію спорткара на електричний дріфт-корч розпочали ще в 2018 році. Зробила це команда майстерні Zero EV, яка на замовлення береться перетворити будь-який олдтаймер чи раритет на електромобіль. Портфоліо фірми включає завершені проекти з конверсії класичного Volkswagen Beetle та Porsche 911. Результатом десятимісячної роботи зі Skyline R32 став спорткар з силовою установкою на 500 кінських сил потужності і більше 1000 Нм крутного моменту, підготовлений для дріфту.

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