Відео з-за керма дозволяє майже відчути усю силу прискорення електрокара.

Для Porsche електричний Taycan – це лише початок історії. І, судячи з цього відео, початок дуже вдалий. Принаймні, швидкість зміни цифр на спідометрі здатна переконати у перевагах електромобілів найзатятішого адепта машин з ДВЗ.

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Те, що має шильдики Porsche зобов’язане бути швидким. Якщо мова про річ, на якій написано Porsche Turbo – вона буде дуже швидкою. Та коли два перші слова доповнює літера S, чекайте урагану. Хлопці з Motorsport Magazine не побоялись ще й режим Sport Plus увімкнити та активувати лаунч-контроль, для того, щоб на власному досвіді відчути прискорення цього електрокара.



Першу сотню чотиридверний Porsche Taycan Turbo S, за паспортом, набирає за 2,8 секунди, але фактичний час виявився навіть трохи ліпшим. Для розгону до 200 км/год автомобілю знадобилось 8 секунд (офіційні данні 9,8 с), а цифра 260 з’явилась на електронному спідометрі вже через 16 секунд, після старту. Зверніть увагу, що автомобіль прискорюється лінійно – з ростом швидкості динаміка розгону не спадає.

До речі, на штутгартський електрокар вже оголошені українські ціни: базовий Taycan Turbo обйдеться мінімум у 3 766 100 гривень, а версія Turbo S оцінена у 4 570 200 гривень.

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