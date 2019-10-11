Видео из-за руля позволяет почти почувствовать всю силу ускорения электрокара.

Для Porsche электрический Taycan – это только начало истории. И, судя по этому видео, начало очень удачное. По крайней мере, скорость изменения цифр на спидометре способна убедить в преимуществах электромобилей ярого адепта машин с ДВС.

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То, что имеет шильдики Porsche, обязано быть быстрым. Если речь о вещи, на которой написано Porsche Turbo – она ​​будет очень быстрой. Но когда два первых слова дополняет буква S, ждите урагана. Ребята из Motorsport Magazine не побоялись еще и режим Sport Plus включить и активировать лаунч-контроль для того, чтобы на собственном опыте почувствовать ускорение этого электрокара.

Первую сотню четырехдверный Porsche Taycan Turbo S по паспорту набирает за 2,8 секунды, но фактическое время оказалось даже немного лучше. Для разгона до 200 км/ч автомобилю понадобилось 8 секунд (официальные данные 9,8 с), а цифра 260 появилась на электронном спидометре уже через 16 секунд после старта. Обратите внимание, что автомобиль ускоряется линейно – с ростом скорости динамика разгона не приходит.

Кстати, на штутгартский электрокар уже объявлены украинские цены: базовый Taycan Turbo обйдеться минимум в 3 766 100 гривен, а версия Turbo S оценена в 4 570 200 гривен.

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