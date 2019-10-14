Це справжнє фрік-шоу, цирк потвор!

Деякі з цих апаратів були народжені концептами, інші починали життя, як звичайні машини, але найбільш химерними є “підпільні” творіння доморощених інженерів і дизайнерів.

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Цим світлинам не потрібні коментарі, бо самий лише вигляд машин говорить красномовніше за будь-які слова. У галереї можна побачити найнижчу машину в світі та найбільшу (на якийсь момент часу), крихітні бабл-кари та величезні будинки на колесах, машини з дерев’яним кузовом, з прозорим, з ажурними візерунками з металу, пухнасті та вкриті травою… Сосискомобіль, черевикомобіль, покемономобіль, зоряний-десант-мобіль, дарт-вейдер-мобіль та багато інших неповторних проектів.

Фото: незвичайні машини / Reddit

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