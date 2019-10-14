Это настоящее фрик-шоу, цирк уродов!

Некоторые из этих аппаратов были рождены концептами, другие начинали жизнь, как обычные машины, но наиболее причудливыми является "подпольные" творения доморощенных инженеров и дизайнеров.

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Этим фотографиям не нужны комментарии, потому что один только вид машин говорит красноречивее любых слов. В галерее можно увидеть самую низкую машину в мире и самую большую (на какой-то момент времени), крошечные бабл-кары и огромные дома на колесах, машины с деревянным кузовом, с прозрачным, с ажурными узорами из металла, пушистые и покрытые травой... Сосискомобиль, ботинкомобиль, покемономобиль, звездный-десант-мобиль, дарт-Вейдер-мобиль и многие другие неповторимые проекты.

Фото: необычные машины / Reddit

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