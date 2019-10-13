Науковий прогрес останніх десятиліть зробив автомобілі комфортнішими, безпечнішими, екологічнішими. За все це доводиться платити покупцям. А часом ще й доплачувати, незрозуміло за що.

Персоналізація автомобіля дозволяє замовнику отримати машину, що повністю відповідає його потребам. Маєте собаку – придбайте сітку для зонування простору в машині. Любите подорожувати – встановіть багажник на даху. Любите рибалити – купіть Rolls-Royce Cullinanз вбудованими стільчиками в багажнку.

Chrysler Philips Auto Mignon (1959)

Розпочнемо з історичних опцій. Першим виробником, що запропонував вбудовану стереосистему в автомобілі був Chrysler. Програвач від фірми Philips під назвою Auto Mignon дозволяв насолоджуватись музикою з вінілових платівок. Вартість девайса для покупців того часу невідома, однак сьогодні прилад коштує від 1,5 до 3,5 тисяч доларів.

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Зіркова стеля Opel

Коли дебютував субкомпактний хетчбек Opel Adam, у списку його опцій значилась Stars Illuminated Headliner – стеля з світлодіодною підсвіткою, що імітує зоряне небо. Така опція вже десяток років пропонувалась для Rolls-Royce, причому за ціною близько 11 тисяч доларів, тоді як німецький автомобіль запропонував свою зоряну стелю усього за 500 баксів.

Механічний годинник Breitling Mulliner Tourbillon у Bentley Bentayga

Потенційні власники розкішного позашляховика Bentayga можуть витратити близько 148 тисяч доларів на найдорожчий автомобільний годинник в історії. Звісно, окрім високоточного механізму з дорогоцінними каменями, годинник має корпус, прикрашений діамантами, перламутром та золотом.

Рибальський набір для Bentley Bentayga

Після оголошення цінника на годинник для Bentayga, вартість комплекту Fly Fishing by Mulliner здається сущею дрібницею. Клієнту пропонується набір з 4 вудочок у шкіряних чохлах, гачки, поплавки, приманки та інше рибальське принаддя усього за 100 тисяч доларів.

Дипломат в центральній панелі Alfa Romeo 90

Італійський седан бізнес-класу, що випускався у 1984-1987 роках, мав прямокутні форми валізи і в якості опції пропонував валізу. Кейс вкладався у паз на центральній консолі, перетворюючись на її частину. Крім того, автомобіль мав незвичайну приладову панель з діагональним табло, а ще саморегульований передній спойлер, котрий, втім, аж ніяк не покращував погану аеродинаміку машини. Вартість опції невідома.

Крісла в багажнику Range Rover

Власники кросоверів Bentley, що придбали собі фірмові супер-вудочки, напевно, хотіли б докупи мати й кофортні крісла, щоб рибалити, не виходячи з машини, як можуть робити власники Range Rover з опційними кріслами в багажнику. Пара сидінь обійдеться у 2260 доларів.

Собачий трап у Honda Element

Компанія Honda у 2010 році запропонувала для моделі Element комплект опцій Dog Package, який включав пандус для полегшення входу й виходу чотирилапого, спеціальні миски для їжі та води в прогумованому боксі, мішечки для збору продуктів життєдіяльності тварини, розмежувальну сітку та особливі килимки для салону. В ціну 950 доларів також були включені наліпки у формі собачих слідів.

Мініатюрна кавоварка Lavazza 500 для Fiat 500L

Любов італійців до стильних речей, гарних автомобілів і кави важко переоцінити. Тому немає нічого дивного в тому, що компанія Fiat запропонувала покупцям своїх міських кросоверів мініатюрну кавову машину. Усього за 380 доларів.

Прогноз погоди від MINI

Коли справа стосується персоналізації, мало яка марка може зрівнятись із MINI. Для покупців автомобілів з відкидним дахом, наприклад, пропонується у якості опції “детектор дощу” – він є частиною навігаційної системи і сигналізує про наближення мокрої небезпеки, щойно відчує загрозу. Якщо ж власник знаходиться не в машині, про грозові хмари його попередить фірмовий мобільний додаток у смартфоні. Нагадаємо, що MINI родом з Англії, країни туманів і дощів, тож ця опція за 2050 доларів може й справді бути корисною місцевим власникам компактів.

Підлокітники з підігрівом Mercedes S-Class





Ця опція з’явилась на моделі 2014 року і її важко переоцінити власникам німецьких бізнес-седанів із країн з холодним кліматом. Але й недооцінювати не варто, бо коштує вона 2900 доларів в комплекті з обігрівом керма та лобового скла.

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Освіжувач повітря Citroën C4

Незвичний вигляд керма був однією з особливостей салону Citroëns C4. Разом з тим, французи запропонували для моделі цілий набір вбудованих освіжувачів повітря. Пізніше така деталь з’явилась ще в кількох моделях марки. Комплект капсул з ароматною есенцією коштує 20-25 доларів.

Електронний ключ-браслет Jaguar Land Rover

Ця опція знадобиться тим, хто часто залишає свій автомобіль на березі, виходячи в море на човні чи дошці. Браслет захищений від вологи та невразливий кліматичних умов. Ключ-браслет пропонується для Jaguar F-Pace та E-Pace, та всіх моделей Land Rover, крім Discovery Sport. Вартість – 380 доларів.

“Відкритометр” для кабріолетів MINI

Прилад під назвою Openometer розміщується поруч з основними і показує час, який автомобіль проїхав “без даху”. За 145 доларів цей прилад допоможе переконатись, що вибір кабріолета був вірним, а іншим покаже, що краще було зупинитись на моделі зі звичайним дахом.

Шкіряне оздоблення вентиляційних отворів Porsche 911

Якщо Openometer здається вам непотрібною річчю, список опцій Porsche 911 краще й не відкривати. Бо там можна зустріти таку пслугу, як оздоблення дефлекторів системи вентиляції натуральною шкірою – за 1000 доларів.

Датчик серцебиття Volvo S80 та V70

З 2006 по 2015 роки для окремих моделей Volvo пропонувалась цікава опція: датчик серцебиття в салоні. Він повідомляв власнику про наявність живої істоти в машині, нагадуючи про залишену в авто диниту чи тварину, або ж сигналізуючи про незаконне проникнення. Опція входила в комплекс безпеки з кількома іншими функціями, котрий оцінювався у 950 доларів.

Режим захисту від біологічної зброї Tesla

Система моніторингу Tesla Bioweapon Defense Mode аналізує повітря зовні машини, виявляючи у ньому небезпечні речовини і сповістить власника Model S та Model X, у разі загрози. Дим від пожежі також підпадає під категорію “біоатака”. Tesla стверджує, що “Ви можете буквально пережити військову біологічну атаку, сидячи в своєму автомобілі”. За 3160 доларів.

Душ в Honda CR-V

Коли Honda в 1997 році представила кросовер CR-V, вона прагнула підкреслити його призначення для активного відпочинку. Тому в списку опцій моделі значились такі атрибути автокемперів, як бортовий холодильник та душ високого тиску з живленням від 12-вольтової розетки в багажнику.

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