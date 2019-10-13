Научный прогресс последних десятилетий сделал автомобили комфортнее, безопаснее, экологичнее. За все это приходится платить покупателям. А порой еще и доплачивать непонятно за что.

Персонализация автомобиля позволяет заказчику получить машину, которая полностью соответствует его потребностям. Есть собака – приобретите сетку для зонирования пространства в машине. Любите путешествовать – установите багажник на крыше. Любите рыбачить – купите Rolls-Royce Cullinanз встроенными стульчиками в багажнике.

Chrysler Philips Auto Mignon (1959)

Начнем с исторических опций. Первым производителем, предложившим встроенную стереосистему в автомобиле был Chrysler. Проигрыватель от компании Philips под названием Auto Mignon позволял наслаждаться музыкой с виниловых пластинок. Стоимость девайса для покупателей тех пор неизвестна, однако сегодня прибор стоит от 1,5 до 3500 долларов.

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Звездный потолок Opel

Когда дебютировал субкомпактный хэтчбек Opel Adam, в списке его опций значился Stars Illuminated Headliner – потолок со светодиодной подсветкой, имитирующий звездное небо. Такая опция уже десяток лет предлагалась для Rolls-Royce, причем по цене около 11 тысяч долларов, тогда как немецкий автомобиль предложил свой звездный потолок всего за 500 долларов.

Механические часы Breitling Mulliner Tourbillon в Bentley Bentayga

Потенциальные владельцы роскошного внедорожника Bentayga могут потратить около 148 тысяч долларов на самые дорогие автомобильные часы в истории. Конечно, кроме высокоточного механизма с драгоценными камнями, часы имеют корпус, украшенный бриллиантами, перламутром и золотом.

Рыболовный набор для Bentley Bentayga

После объявления ценника на часы для Bentayga, стоимость комплекта Fly Fishing by Mulliner кажется сущею мелочью. Клиенту предлагается набор из 4 удочек в кожаных чехлах, крючки, поплавки, приманки и другая рыболовная утварь всего за 100 тысяч долларов.

Дипломат в центральной панели Alfa Romeo 90

Итальянский седан бизнес-класса, выпускавшийся в 1984-1987 годах, имел прямоугольные формы чемодана и в качестве опции предлагал чемодан. Кейс вкладывался в паз на центральной консоли, превращаясь в ее часть. Кроме того, автомобиль имел необычную приборную панель с диагональным табло, а еще саморегулирующийся передний спойлер, который, впрочем, отнюдь не улучшал плохую аэродинамику машины. Стоимость опции неизвестна.

Кресла в багажнике Range Rover

Владельцы кроссоверов Bentley, которые приобрели себе фирменные супер-удочки, наверное, хотели бы вместе иметь и комфортные кресла, чтобы рыбачить, не выходя из машины, как могут делать владельцы Range Rover с опционными креслами в багажнике. Пара сидений обойдется в 2260 долларов.

Собачий трап в Honda Element

Компания Honda в 2010 году предложила для модели Element комплект опций Dog Package, который включал пандус для облегчения входа и выхода четвероногого, специальные миски для еды и воды в прорезиненном боксе, мешочки для сбора продуктов жизнедеятельности животного, разграничительную сетку и особые коврики для салона. В цену 950 долларов также были включены наклейки в форме собачьих следов.

Миниатюрная кофеварка Lavazza 500 для Fiat 500L

Любовь итальянцев к стильным вещам, красивым автомобилям и кофе трудно переоценить. Поэтому нет ничего удивительного в том, что компания Fiat предложила покупателям своих городских кроссоверов миниатюрную кофейную машину. Всего за 380 долларов.

Прогноз погоды MINI

Когда дело касается персонализации, мало какая марка может сравниться с MINI. Для покупателей автомобилей с откидным верхом, например, предлагается в качестве опции "детектор дождя" – он является частью навигационной системы и сигнализирует о приближении мокрой опасности, как только почувствует угрозу. Если же владелец находится не в машине, о грозовых облаках его предупредит фирменное мобильное приложение в смартфоне. Напомним, что MINI родом из Англии, страны туманов и дождей, поэтому эта опция за 2050 долларов может действительно быть полезной местным владельцам компактов.

Подлокотники с подогревом Mercedes S-Class

Эта опция появилась на модели 2014 года и ее трудно переоценить владельцам немецких бизнес-седанов из стран с холодным климатом. Но и недооценивать не стоит, потому что стоит она 2900 долларов в комплекте с обогревом руля и лобового стекла.

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Освежитель воздуха Citroën C4

Необычный вид руля был одной из особенностей салона Citroëns C4. Вместе с тем, французы предложили для модели целый набор встроенных освежителей воздуха. Позже такая деталь появилась еще в нескольких моделях марки. Комплект капсул с ароматной эссенцией стоит 20-25 долларов.

Электронный ключ браслет Jaguar Land Rover

Эта опция пригодится тем, кто часто оставляет свой автомобиль на берегу, выходя в море на лодке или доске. Браслет защищен от влаги и неуязвим в климатических условиях. Ключ-браслет предлагается для Jaguar F-Pace и E-Pace, и всех моделей Land Rover, кроме Discovery Sport. Стоимость – 380 долларов.

Openometer для кабриолетов MINI

Прибор под названием Openometer размещается рядом с основными и показывает время, которое автомобиль проехал "без крыши". За 145 долларов это устройство поможет убедиться, что выбор кабриолета был верным, а другим покажет, что лучше остановиться на модели с обычной крышей.

Кожаная отделка вентиляционных отверстий Porsche 911

Если Openometer кажется вам ненужной вещью, список опций Porsche 911 лучше не открывать. Там можно встретить такую услугу, как отделка дефлекторов системы вентиляции натуральной кожей – за 1000 долларов.

Датчик сердцебиения Volvo S80 и V70

С 2006 по 2015 годы для отдельных моделей Volvo предлагалась интересная опция: датчик сердцебиения в салоне. Он сообщал владельцу о наличии живого существа в машине, напоминая об оставленном в машине ребенке или животном, или же сигнализируя о незаконном проникновении. Опция входила в комплекс безопасности с несколькими другими функциями, который оценивался в 950 долларов.

Режим защиты от биологического оружия Tesla

Система мониторинга Tesla Bioweapon Defense Mode анализирует воздух снаружи машины, выявляя в нем опасные вещества и оповещаяя владельца Model S и Model X в случае угрозы. Дым от пожара также подпадает под категорию "биоатак". Tesla утверждает, что "Вы можете буквально пережить военную биологическую атаку, сидя в своем автомобиле". За 3160 долларов.

Душ в Honda CR-V

Когда Honda в 1997 году представила кроссовер CR-V, она стремилась подчеркнуть его назначение для активного отдыха. Поэтому в списке опций модели значились такие атрибуты автокемперов, как бортовой холодильник и душ высокого давления с питанием от 12-вольтовой розетки в багажнике.

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