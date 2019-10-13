Чего только не встретишь порой на дороге – у каждого свое понимание прекрасного. Практического. Или смешного. Что заставляет владельцев делать такое со своими машинами, остается загадкой, но одно можно сказать точно: каждая из этих машин действительно уникальная.

Тюнинг? Кастомайзинг? Скорее, воплощение странных и болезненных фантазий владельцев – иначе и не назовешь.

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Начнем с удивительного симбиоза ГАЗ-31029 и УАЗ-469. Каждый из этих автомобилей по отдельности представляет собой воплощение архаичности и отсутствия дизайнерской составляющей, а слившись в одну машину они лишь усиливают это впечатление.

Если говорить о странных “самопалах” из деталей разных машин, невозможно не вспомнить украинский “Роллс-Ройс”, собранный на базе ГАЗ-24. Он не претендует на статус “реплики”, лишь хочет быть похожим на настоящий автомобиль.

Компанию ему составляет старенький Volkswagen Golf, который хочет быть похожим на... джип?

А вот Pontiac Firebird, которому было стыдно стоять “голым” рядом с молодым и сильным Dodge Charger, поэтому он прикрылся картонным обвесом. Может кого-то он и обманет своим видом, но вряд ли сможет составить конкуренцию настоящим стритрейсерам.

Этот американский спорткар оказался очень далеко от дома и стал жертвой жестянщиков-маньяков. Теперь он будет дожить свой век в виде винтажного автомобиля с блестящим кузовом – не самая худшая судьба для Ford Mustang.

Если говорить о “домашних мальчиках”, то этот кабриолет BMW 3-серии – наверное, самый ярый из них. Красный кузов, олени на капоте, а в бардачке, наверное, лежит печенье и молоко. Для полноты антуража не хватает лишь разноцветной гирлянды.

Этот Chevrolet Camaro начала 90-х годов свой рождественский подарок уже получил – Санта принес ему новое шасси от тяжелого пикапа.

Что символизирует металлическое ограждение, “украшающее” кузов этого автомобиля – известно лишь его создателю. Но это не точно.

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Зато замысел владельца этого Toyota Land Cruiser Prado вполне ясен. Он решил отделать багажник своего недешевого кроссовера “натуральным линолеумом”, понятное дело, из практических соображений.

Еще один пример практичности – прицеп из кормы Chevrolet Corvette. Возможно, передняя часть масл-кара пострадала в аварии и авто не подлежало восстановлению, поэтому владелец решил с выгодой использовать обломки.

Неизвестно, думал ли о практичности владелец этого универсала Subaru Legacy Outback, когда взял в руки “болгарку”. Скорее всего, ему просто хотелось иметь пикап.

Так же, как владельцу этого Porsche Cayenne – парить в выси. В своем странном желании он не один, поскольку машины на нелепо больших колесах являются целым направлением тюнинга, характерного для США и называются они “данк карз” (donk cars).

А фигурка на капоте, популярный в прошлом веке признак роскошного автомобиля, называется “маскот”. И этот Suzuki Vitara однозначно имеет наиболее необычный маскот в мире, хотя о роскоши речь здесь не идет.

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