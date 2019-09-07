Некоторые из этих транспортных средств и сами как будто появились из кошмаров, а другие – еще страшнее.

Чего только не встретишь на дорогах. Гаражные виртуозы и доморощенные инженеры без конца выдумывают новые способы удивлять, смешить или пугать окружающих.

Автомобили зомби-апокалипсиса, нелепые реплики, разукрашенные грузовики, слепленные скотчем машины... а бывают и такие, которым трудно подобрать определение. Впрочем, некоторые из идей, воплощенных в этих поделках, вполне могут быть реализованы в "нормальных" кастом-проектах. Например – подъемные фары, как у BMW 8-Series или Ferrari Testarossa, на ВАЗ-2108. Главное в этом деле – не "переборщить" с энтузиазмом, как случилось с авторами некоторых из этих творений.

Фото: необычные поделки / carakoom

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