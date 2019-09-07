Деякі з цих транспортних засобів і самі неначе постали з кошмарів, а інші – ще страшніші.

Чого лиш не зустрінеш на дорогах. Гаражні віртуози й доморощені інженери без кінця вигадують нові способи дивувати, смішити чи жахати оточуючих.

Автомобілі зомбі-апокаліпсису, недолугі репліки, розцяцьковані вантажівки, зліплені скотчем автівки… а трапляються й такі, яким важко добрати визначення. Втім, деякі з ідей, втілених у цих саморобках, цілком можуть бути реалізовані в “нормальних” кастом-проектах. Наприклад – підйомні фари, як у BMW 8-Series чи Ferrari Testarossa, на ВАЗ-2108. Головне у цый справы – не “переборщити” з ентузіазмом, як трапилось з авторами деяких із цих творінь.

Фото: незвичайні саморобки / carakoom

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