Британський художник вже давно перестав бути андерграундним, а його незвичайні твори усе частіше стають аукціонними лотами. Цього разу з молотка пустять мурал на вантажівці Volvo FL6.

Аукціонний дім Bonhams виставить на торги 14 вересня унікальну вантажівку Volvo FL6, повністю вкриту граффіті від Бенксі. Машина отримала назву Turbo Zone Truck і впорядники аукціону розраховують, що підпис британського митця забезпечить їй вартість у 1,3-2 мільйони доларів.

Також цікаво: Відеоблогер безкоштовно роздав машин на 100 тисяч доларів

В подібних справах не можна покладатись навіть на думку експертів: одні арт-об’єкти не дотягують до оціночної вартості, інші ж – значно перевищують її. Історія інших творів Бенксі показує, що його шедеври ціняться високо, тож остаточна цифра у чеку покупця може виявитись більшою за два мільйони.

Фото: Volvo FL6 – Banksy Turbo Zone Truck / Bonham’s

FL6 став наймасштабнішим “полотном” Бенксі. Графіті, виконані у стилі вуличного “бомбінгу”, покривають площу у 80 квадратних метрів. Turbo Zone Truck був створений ще в 2000 році і має офіційний документ, який підтверджує, що мурал справді виконаний культовим англійським художником, відомим під псевдонімом Бенксі.

Також цікаво: То ось ти який, гібридний Lamborghini