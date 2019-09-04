Британский художник уже давно перестал быть андерграундным, а его необычные произведения все чаще становятся аукционными лотами. На этот раз с молотка пустят мурал на грузовике Volvo FL6.

Аукционный дом Bonhams выставит на торги 14 сентября уникальный грузовик Volvo FL6, полностью покрытый граффити от Бэнкси. Машина получила название Turbo Zone Truck и распорядители аукциона рассчитывают, что подпись британского художника обеспечит ей стоимость в 1,3-2 миллиона долларов.

Также интересно: Видеоблоггер бесплатно раздал машин на 100 тысяч долларов

В подобных делах нельзя полагаться даже на мнение экспертов: одни арт-объекты не дотягивают до оценочной стоимости, а остальные – значительно превышают ее. История других произведений Бэнкси показывает, что его шедевры ценятся высоко, поэтому окончательная цифра в чеке покупателя может оказаться большей чем два миллиона.

Фото: Volvo FL6 - Banksy Turbo Zone Truck / Bonham's

FL6 стал самым масштабным "полотном" Бэнкси. Граффити, выполненные в стиле уличного "бомбинга", покрывают площадь в 80 квадратных метров. Turbo Zone Truck был создан еще в 2000 году и имеет официальный документ, подтверждающий, что мурал действительно выполнен культовым английским художником, известным под псевдонимом Бэнкси.

Также интересно: Так вот ты какой, гибридный Lamborghini