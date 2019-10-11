Правда, такая услуга предлагается только в нескольких городах США.

Врачи говорят, что стресс – это тихий убийца. Немало людей живет с ним, даже не осознавая своего состояния. Другие – наоборот, освобождаются он негативных эмоций всеми возможными способами, причем не всегда это заканчивается хорошо. Дорожные стычки и конфликты возникают именно из-за чрезмерного стресса. Американцы, кажется, нашли отличное лекарство от плохих эмоций.

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Особенно нравится эта услуга водителям автомобилей. Когда окружающие автомобилисты доводят их до точки кипения, они берут в аренду танк и крушат на нем беззащитный седан, кроссовер или пикап, поставленный специально для этого. Стоит такое удовольствие от 25 долларов. За четверть сотни клиент может рассчитывать на кресло на кузове танка, с которого открывается великолепный вид на “объект " деструктуризации”.

Фото: танково-деструкционный аттракцион/ Autoevolution

Для тех, кто хочет оказаться за рулем танка и буквально собственноручно раздавить машины, или даже автобус, придется розкошелитись на 800-4000 долларов. “Танковая” категория в водительском удостоверении для этого не нужна – перед заездом проводится подробный инструктаж с обучением, после которого клиент допускается к управлению многотонной машиной.

Портал Autoevolution сообщает, что по соотношению цены и качества лучшие танковые аттракционы находятся в Нью-Йорке, (Monticello Motor Club), Моргантоне, штат Джорджия (Tank Town USA), и Кассоте, штат Миннесота (Drive A Tank). Это лишь 3 самых популярных клуба США, которые предлагают опыт разбивания вещей танками, но они точно не единственные. Подобные клубы есть в Лас-Вегасе, штате Невада (Battlefield Vegas), Увальде, Техас (Ox Hunting Ranch) и других городах.

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