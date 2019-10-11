Щоправда, така послуга пропонується лише в кількох містах США.

Лікарі кажуть, що стрес – то тихий вбивця. Чимало людей живе з ним, навіть не усвідомлюючи свого стану. Інші – навпаки, звільняються він негативних емоцій усіма можливими способами, причому не завжди це закінчується добре. Дорожні сутички та конфлікти виникають саме через надмірний стрес. Американці, здається, знайшли чудові ліки від поганих емоцій.

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Особливо подобається ця послуга водіям автомобілів. Коли оточуючі автомобілісти доводять їх до точки кипіння, вони беруть в оренду танк і трощать ним беззахисний седан, кросовер чи пікап, поставлений спеціально для цього. Коштує таке задоволення від 25 доларів. За чверть сотні клієнт може розраховувати на крісло на кузові танка, з якого відкривається чудовий вид на “об’єкт деструктуризації”.

Фото: танково-деструкційний атракціон / Autoevolution

Для тих, хто хоче опинитись за кермом танка і буквально власноруч почавити машини, або навіть автобус, доведеться розкошелитись на 800-4000 доларів. “Танкова” категорія у водійському посвідченні для цього не потрібна – перед заїздом проводиться детальний інструктаж з начванням, після якого клієнт допускається до управління багатотонною машиною.



Портал Autoevolution повідомляє, що за співвідношенням ціни і якості найкращі танкові атракціони знаходяться у Нью-Йорку, (Monticello Motor Club), Моргантоні, штат Джорджія (Tank Town USA), та Кассоті, штат Міннесота (Drive A Tank). Це лише 3 найпопулярніших клуби США, які пропонують досвід розбивання речей танками, але вони точно не єдині. Подібні клуби є у Лас-Вегасі, штаті Невада (Battlefield Vegas), Увальді, штат Техас (Ox Hunting Ranch) та інших містах.

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