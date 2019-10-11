З кожним роком вимоги до безпеки сучасних машин стають жорсткішими, але при цьому з кожним роком нові моделі показують все кращі результати в краш-тестах. Асоціація Euro NCAP влаштувала нову серію нещадних випробувань для семи моделей.

В результаті перевірки було розбито Mercedes-Benz EQC, Mercedes-Benz CLA, Skoda Kamiq, SsangYong Korando, BMW Z4, Audi A1 та Ford Focus.

Проте всі учасники набрали по п’ять зірок, тобто продемонстрували найвищий рівень безпеки. Звичайно, у кожної моделі знайшлися якісь слабкі моменти, але глобально результати вразили навіть експертів.

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За якими критеріями та як проводилася перевірка:

фронтальний удар зі зміщенням, боковий удар об стовп, наїзд ззаду, аварійне гальмування, розпізнавання пішоходів і велосипедистів, утримування в смузі, захист пішоходів та інше.

Більше про нового дизайнера моделей автомобілю Kіа, виробництво гібридного кросовера Alfa Romeo Tonale та електромотор, який перетворить будь-яке бензинове авто на електрокар – дивіться у відео.

Відео: як випробовували серію нових авто

Нагадаємо, що Tesla Model3 отримала найвищу оцінку у краш-тестах.