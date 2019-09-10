15:03, сьогодні

Не лише українці, але й європейці просто шаленіють від кросоверів, тому субкомпактні SUV'и нині на хвилі популярності. В цьому класі вже налічується з десяток гравців. Але для чехів це був перший досвід. Новий Kamiq побудовано не з чистого аркуша паперу, а на платформі MQB-A0. Але чехи все-таки роблять акцент на тому, що кросовер максимально уніфіковано з хетчбеком Scala.

Автор: Сергій Волощенко

Фото: Skoda

Наче друга шкіра

Skoda покладає на "Камік" великі сподівання. Це третій, найменший та найдешевший кросовер марки. Традиційно для СУВів "Шкоди" його назва починається на К та закінчується на Q. Назву "Камік" запозичено з мови північних народів Канади і вона означає щось, що ідеально пасує його власнику, наче друга шкіра.

У Skoda Kamiq спереду двоповерхова оптика і перші серед "Шкод" динамічні вказівники поворотів. І хоча в ньому багато від "Скали", та він все ж відрізняється від хетчбека. Кросовер на 12 см коротший, але на 6 см вищий за Scala при ідентичній ширині та колісній базі. Відповідно в салоні Kamiq`а більш вертикальна посадка. Та при цьому на другому ряду нетипово багато як для В-класу місця для ніг. Я спокійно всівся на другий ряд за кріслом, відрегульованим під мене спереду. Перед колінами лишалося ще мінімум 10 см місця.

Розмір багажника цілком прийнятний - 400 літрів. Якщо скласти спинки другого ряду, то в салон увійде 1395 літрів. Цікаво, що за доплату можна отримати переднє пасажирське крісло, що складається. Це дозволить перевозити габаритні речі довжиною 2,5 метра. І при цьому "Камік" першим в класі отримав електропривод дверей багажника. А ще традиційно модель має численні рішення Simply Clever, яких тут більше двадцяти, - від парасольки в дверях до пакетів для сміття в дверях.

В кросовера найбільший в класі кліренс. Він на 39 мм перевершив цей показник у Scala, тобто становить 182 мм. Але це не робить з нього справжнього борця з бездоріжжям. Платформа - виключно передньоприводна. Зате можна опційно встановити захист двигуна. Версії зі спортивним пакетом мають занижену на 1 см ходову.

Технологічний шок

В салоні тестові версії у топовому виконанні мають так званий "віртуальний кокпіт" на 10,2 дюйма, тобто дисплей з панеллю приладів. Він має п’ять режимів – наприклад, можна зробити спідометр та тахометр маленькими, а на центр екрана виводити гігантську картинку навігації.

На центральній консолі - екран мультимедійної системи на 9,2 дюйми. Мультимедія розуміє голосові команди і жести. І навіть дозволяє підключити телефон до Apple Car Play чи Android Auto через блютус! Потім кидаєш мобільний на бездротову зарядку і готово! Дуже зручно – жодний дротів у салоні.

"Камік" за доплату отримує пластиковий захист дверей, який автоматично виїжджає, підігрів задніх сидінь, керма, лобового скла, автопаркувальника та комплекс електронних систем превентивної безпеки.

Новий кросовер В-класу уніфіковано зі "Скалою" і з точки зору техніки, тому і їде він схоже. На задній осі теж напівзалежна балка. На рівних європейських дорогах важко оцінити комфорт підвіски, але мушу визнати, що на 17-дюймових колесах з гумою 205/55 кросовер комфортно долає навіть дороги на перевалах, де асфальт не завжди в ідеальному стані. Та й керується він на них чудово. Топові 18-дюймові колеса підійдуть для любителів активного керування, але комфорту на них точно менше.

Два мотори з трьох

Обираючи машину, аби розпочати тест, ми навмисно оминули найслабшу версію з літровим турбомотором на 3 циліндри і 95 сил і 175 Нм тяги. Такі машини пропонуються виключно із механічною КП на 5 передач, але українські дилери її замовляти не будуть.

Тому базовим варіантом для нас стане літровий TSI на 115 сил. Незважаючи на скромний об’єм, у нього 200 Нм тяги вже з самих низів. Щоб зрозуміти, наскільки це немало, пригадайте, що у атмосферника 1,6 л, який встановлювали в більшість Skoda Octavia, було усього 156 Нм. При цьому трициліндровик любить високі оберти, щоправда, при цьому азартно стрекоче. Та й баланс шасі у цього авто оптимальний, що відчуваєш у кожному повороті на гірському серпантині. Чудова машина на кожен день, особливо з роботом на 7 передач. Хоча в міських заторах робот таки трохи смикається, але це характерна риса не марки, а конкретної технології. З цим силовим агрегатом Kamiq набирає сотню рівно за 10 секунд. Швидший варіант - тільки 1,5 TSI на 150 сил, але на тесті таких машин не було. Їх виробництво розпочнеться трохи пізніше.

Серпантини Франції налаштовують на азартну їзду. І для цього ідеально підійде версія зі спортивною ходовою, яка на 1 см нижча та має амортизатори з двома рівнями жорсткості. Щоправда, я не бачу особливого сенсу в такій ходовій на українських дорогах. Та навіть у базових версій з нормальним кліренсом можна впливати на характер кросовера. Хочете економити пальне - обираєте режим Eco, розслаблено їхати краще в Normal, в Individual можна налаштувати різні параметри під себе. Втім, мені більше подобається режим Sport.

Другим мотором, який дістався мені на тест, став дизель 1,6 л на 115 сил. Чотириціліндровик виявився більш тяговитим, ніж за бензиновик, бо має тягу у 250 Нм. Але з точки зору динаміки різниця з TSI виявилася мізерною - тих самих 10 секунд до сотні. Хоча при цьому важчий дизель сильніше тисне на передні колеса, - звідси трохи менше азарту в поворотах, але більше комфорту на прямих. Цікаво, що і з точки зору економічності різниця між дизелем і бензиновиком не принципова. Дизель спалює в середньому на літр-півтора менше, виходячи на рекордні 4,5 літра на трасі. Але, враховуючи вищу базову ціну дизельної комплектації, можна константувати паритет.

Уже переміг

Тобто виходить, що маленький турбобензиновик перемагає на усіх фронтах? Схоже на те. А от що не потрібно доводити, то Kamiq практично переміг універсал "Фабію". Адже після початку випуску "Каміка" Fabia Combi більше не випускатимуть.

На відміну від співплатформенних Arona та T-Сross, які випускають на одному заводі в Іспанії, Kamiq виготовлятимуть в Чехії. Для цього Skoda інвестувала в оновлення виробництва в Млада-Болеславі 100 мільйонів євро, тож щоденно тут випускатимуть 400 Skoda Kamiq. Частина з них приїде до українських покупців вже в середині наступного року.

Дізнатися більше