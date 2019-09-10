15:03, сегодня

Не только украинцы, но и европейцы просто без ума от кроссоверов, поэтому субкомпактные SUV'ы сейчас на волне популярности. В этом классе уже насчитывается с десяток игроков. Но для чехов это был первый опыт. Новый Kamiq построен не с чистого листа бумаги, а на платформе MQB-A0. Но чехи все-таки делают акцент на том, что кроссовер максимально унифицирован с хэтчбеком Scala.

Сергей Волощенко

Фото: Skoda

Вторая кожа

Skoda возлагает на "Камика" большие надежды. Это третий, самый маленький и самый доступный кроссовер марки. Традиционно для СУВов "Шкоды" его название начинается на К и заканчивается на Q. Название "Камика" заимствовано из языка северных народов Канады и означает то, что идеально подходит его владельцу, как вторая кожа.

В Skoda Kamiq спереди двухэтажная оптика и первые среди "Шкод" динамические указатели поворотов. И хотя в нем много от "Скалы", он все же отличается от хэтчбека. Кроссовер на 12 см короче, но на 6 см выше Scala при идентичной ширине и колесной базе. Соответственно в салоне Kamiq`а более вертикальная посадка. И при этом на втором ряду нетипично много для В-класса места для ног. Я спокойно уселся на второй ряд за креслом, отрегулированным под меня впереди. Перед коленями оставалось еще минимум 10 см места.

Размер багажника вполне приличный - 400 литров. Если сложить спинки второго ряда, то в салон войдет 1395 литров. Интересно, что за доплату можно получить переднее пассажирское кресло, которое складывается. Это позволит перевозить габаритные вещи длиной 2,5 метра. И при этом "Камик" первым в классе получил электропривод двери багажника. А еще, традиционно модель имеет многочисленные решения Simply Clever, которых здесь более двадцати - от зонтика в дверях до пакетов для мусора в дверях.

У кроссовера самый большой в классе клиренс. Он на 39 мм пбольше чем в Scala, то есть составляет 182 мм. Но это не делает из него настоящего борца с бездорожьем. Платформа - исключительно переднеприводная. Зато можно опционально установить защиту двигателя. Версии со спортивным пакетом имеют заниженную на 1 см ходовую.

Технологический шок

В салоне тестовые версии в топовом исполнении имеют так называемый "виртуальный кокпит" на 10,2 дюйма, то есть дисплей с панелью приборов. Он имеет пять режимов - например, можно сделать спидометр и тахометр маленькими, а в центр экрана выводить гигантскую картинку навигации.

На центральной консоли - экран мультимедийной системы на 9,2 дюйма. Мультимедиа понимает голосовые команды и жесты. И даже позволяет подключить телефон к Apple Car Play или Android Auto через блютус! Затем бросаешь мобильный на беспроводную зарядку и готово! Очень удобно - ни один проводов в салоне.

"Камик" за доплату получает пластиковую защиту дверей, которая автоматически выезжает, подогрев задних сидений, руля, лобового стекла, Автопарковщик и комплекс электронных систем превентивной безопасности.

Новый кроссовер В-класса унифицирован со "Скалой" и с точки зрения техники, и едет он похоже. На задней оси тоже полузависимая балка. На равных европейских дорогах трудно оценить комфорт подвески, но должен признать, что на 17-дюймовых колесах с резиной 205/55 кроссовер комфортно преодолевает даже дороги на перевалах, где асфальт не всегда в идеальном состоянии. И управляется он на них замечательно. Топовые 18-дюймовые колеса подойдут для любителей активного управления, но комфорта с ними точно меньше.

Два мотори з трьох

Выбирая машину, чтобы начать тест, мы намеренно обошли слабую версию с литровым турбомотором на 3 цилиндра и 95 сил и 175 Нм тяги. Такие машины предлагаются исключительно с механической КП на 5 передач, но украинские дилеры ее заказывать не будут.

Поэтому базовым вариантом для нас станет литровый TSI на 115 сил. Несмотря на скромный объем, у него 200 Нм тяги уже с самых низов. Чтобы понять, насколько это немало, вспомните, что в атмосферника 1,6 л, который устанавливали в большинство Skoda Octavia, было всего 156 Нм. При этом трехцилиндровый мотор любит высокие обороты, правда, при этом азартно стрекочет. И баланс шасси у этого авто оптимальный, что чувствуешь в каждом повороте на горном серпантине. Отличная машина на каждый день, особенно с роботом на 7 передач. Хотя в городских пробках робот таки немного дергается, но это характерно качество не марки, а конкретной технологии. С этим силовым агрегатом Kamiq набирает сотню ровно за 10 секунд. Более быстрый вариант - только 1,5 TSI на 150 сил, но в тесте таких машин не было. Их производство начнется чуть позже.

Серпантины Франции настраивают на азартную езду. И для этого идеально подойдет версия со спортивной ходовой, которая на 1 см ниже и имеет амортизаторы с двумя уровнями жесткости. Правда, я не вижу особого смысла в такой ходовой на украинских дорогах. Но даже в базовых версиях с нормальным клиренсом можно влиять на характер кроссовера. Хотите экономить топливо - выбираете режим Eco, спокойно ехать лучше в Normal, в Individual можно настроить различные параметры под себя. Впрочем, мне больше нравится режим Sport.

Вторым мотором, который достался мне на тест, стал дизель 1,6 л на 115 сил. Он оказался более тяговитым, чем за бензиновый, благодаря тяге в 250 Нм. Но с точки зрения динамики разница с TSI оказалась мизерной - те же самые 10 секунд до сотни. Хотя при этом дизель тяжелее и сильнее давит на передние колеса, - отсюда чуть меньше азарта в поворотах, но больше комфорта на прямых. Интересно, что и с точки зрения экономичности разница между дизелем и бензино не принципиальна. Дизель сжигает в среднем на литр-полтора меньше, выходя на рекордные 4,5 литра на трассе. Но, учитывая высокую базовую цену дизельной комплектации, можно констатировать паритет.

Уже победил

То есть получается, что маленький турбобензиновик побеждает на всех фронтах? Похоже на то. А вот что не нужно доказывать, так это то, что Kamiq практически победил универсал "Фабию". Ведь после начала выпуска "Камика" Fabia Combi больше не будут выпускать.

В отличие от соплатформенних Arona и T-Сross, которые выпускают на одном заводе в Испании, Kamiq производят в Чехии. Для этого Skoda инвестировала в обновление производства в Млада-Болеславе 100 000 000 евро, поэтому ежедневно здесь будут выпускать 400 Skoda Kamiq. Часть из них приедет к украинским покупателям уже в середине следующего года.

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