Кабінет міністрів України опублікував програму діяльності на наступні 5 років, в яких встановив цілі та завдання і щодо транспортної інфраструктури. Серед них – впровадження автоматичної фіксації правопорушень ПДР.

Зокрема, головними цілями на транспорті є приведення усіх 24 000 км автодоріг у хороший стан, а також зменшення на 30% аварійності.

Зокрема, уряд обіцяє за наступні 5 років "приведення у прийнятний експлуатаційний стан 24 000 км доріг загального користування державного значення".

Для цього "буде впроваджено ефективну систему контролю якості будівництва автомобільних доріг та їх безпеки на основі провідних європейських практик, а також покращено рівень їх експлуатаційного утримання.

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З цією метою також будуть запроваджуватися інтелектуальні транспортні системи у сфері дорожнього господарства та дорожньої інфраструктури, для захисту доріг від руйнування буде надійно забезпечено габаритно-ваговий контроль, зокрема за допомогою автоматичних систем WIM (Weigh-in-Motion) “зважування в русі” (щонайменше 150).

З метою підвищення рівня безпеки дорожнього руху буде удосконалено систему управління запобігання дорожньо-транспортним пригодам, підвищено рівень безпеки перевезення пасажирів та вантажів, підвищено рівень безпечності транспортних засобів та впроваджено дієву систему контролю у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (в тому числі через запровадження системи автоматичної фіксації порушень в сфері безпеки дорожнього руху).

Для забезпечення комфорту та задоволення актуальних потреб економіки мережа автомобільних доріг буде розвиватись, будуть реалізовані перші проекти з будівництва платних, концесійних доріг".

Нагадаємо, що названі найнебезпечніші дороги України.