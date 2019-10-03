Жахливий стан доріг з величезними ямами та вибоїнами спричиняє автомобілістам багато незручностей і навіть іноді призводить до ДТП. На щастя існує законний спосіб з цим боротись.

Кожен водій має можливість лише одним телефонним дзвінком юридично вплинути на чиновника, який не утримує дорогу в належному стані.

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Так, Державним стандартом ДСТУ 3587-97 передбачено, що покриття проїзної частини не повинно мати осідань, вибоїн, напливів чи інших деформацій. При цьому, гранична глибина окремих осідань, ям чи вибоїн не повинна перевищувати 4 см чи 6 см у залежності від категорії дороги.

За утримання дороги в неналежному стані для посадової особи установи, на балансі якої перебуває дорога, настає відповідальність за 1 ст.140 КУпАП у розмірі штрафу 1020 грн. Штрафи накладає поліція.

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Отже, поліція зобов’язана штрафувати посадових осіб, які не утримують дороги в належному стані, не усувають ями, вибоїни чи інші деформації. Цими посадовими особами, як правило, є керівники служб автомобільних доріг, голови місцевих адміністрацій, міських чи сільських рад тощо.

Тому, у разі виявлення на дорозі ям, пошкоджень чи вибоїн водій маєте право зателефонувати в поліцію на номер 102 з вимогою зафіксувати порушення та притягнути винних посадових осіб до відповідальності. Також можна звернутись в поліцію письмово та отримати офіційну відповідь.

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При встановленні незадовільного стану дороги, поліцейський зобов’язаний спочатку надати посадовій особі припис з вимогою відновити дорогу. На виконання припису надається строк від 1 до 10 діб у залежності від категорії дороги.

У разі не відновлення стану дороги до належного рівня, поліцейський повинен накласти на таку посадову особу штраф за ст.140 КУпАП у розмірі 1020 грн.

Такими юридично правильними методами можна змусити чиновників утримувати дороги в належному стані і таким чином зменшити аварійність на дорозі.