Повернення відміненої вісім років назад схеми обов’язкового техогляду для приватних легкових автомобілів може стати цілком реальним. Якщо це станеться, кожен автомобіліст в країні буде змушений нести додаткові витрати.

Українські чиновники дуже прагнуть повернення відміненого 8 років назад обов’язкового техогляду для усіх автомобілів та мотоциклів. Спробуємо дати відповіді на питання: якщо він все-таки повернеться, скільки коштуватиме, та для чого буде відновлений.

Скільки коштуватиме

Зараз обов’язковий техогляд проходять усі комерційні автомобілі. Для автобусів та вантажних авто ОТК (обов’язковий технічний контроль) коштує від 1 500 гривень. Це лише офіційна частина, без врахування хабарів. Для легкових комерційних авто зараз техогляд коштує трохи більше 1 000 гривень. При шести з половиною мільйонах автопарку можна отримати, щонайменше шість з половиною мільярдів гривень з кишень автовласників. І не один раз, а регулярно, десь кожних два роки. Непогана схема?

Але є і неофіційна частина. Справа в тім, що нормальний ресурс каталізаторів та сажевих фільтрів практично будь-якого авто – близько 200 тис. км. пробігу, а на українському паливі – ще менше. Це дорогі деталі, які в Україні ніхто не міняв – їх просто видаляли. Ясна річ, що авто з вирізаним каталізатором ТО не пройде.

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Візьмемо для прикладу найпопулярнішу у пошуку (згідно даних auto.ria.com) вживану Audi A6 2003 року випуску з дизельним двигуном 2,5 л. Сажевий фільтр для такого авто коштує 72 589 грн., каталізатор – 20 235 грн. Разом це більше ніж $3 500. Як вважаєте, власник такого авто погодиться витратити на запчастини суму близьку до вартості авто, чи буде шукати варіант, як пройти ОТК за хабар? Чи візьме сажовик і каталізатор "на прокат", як це робиться з світлотехнікою для сертифікації авто з американського ринку?

Якщо приклад з Audi A6 видається надто пафосним, спробуємо уявити аналогічну ситуацію з трохи бюджетнішим авто – Renault Megane третього покоління з дизельним мотором 1,5 л. Сажевий фільтр для такого авто коштує 66 798 грн. каталізатор – 11 207 грн. Разом – більше $3 000.

Середній вік авто в Украіні – більше 16 років

І якщо вам здається що наведені приклади поодинокі, згадайте середній вік автомобіля в Україні. Так, це більше 16 років. Потрібно розуміти, що майже усі авто старші за 10-15 років мають пробіг більше 200 тис. км і їм притаманні подібні проблеми. А це кілька мільйонів авто як мінімум. Просто уявіть себе на місці власника такого авто. Хіба це не стимулювання корупційних схем?

Чому тільки корупційний

Байки про те, що зараз ОТК для комерційної техніки контролюється і пройти техогляд можна лише офіційно, розбиваються об сувору реальність. На наших дорогах надто часто зустрічаються КамАЗи, з яких валять клуби диму. Маршрутки, які сточила корозія і вони майже розвалюються на ходу. Крани, у яких посеред центру столиці відмовляють гальма. Так, вони всі мають документ про проходження ОТК. Як вони його отримали – здогадайтесь самі.

Зараз ОТК проходить тільки комерційна техніка, якої в Україні біля мільйона одиниць. Якщо чиновники все-таки продавлять введення ОТК для усіх авто, навантаження на пункти технічного контролю зросте у кілька разів. Адже станом на середину минулого року в Україні було зареєстровано 6 566 тисяч легкових авто, мототранспорту – близько 840 тисяч.

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Як буде відбуватись контроль за корупцією, коли після введення обов’язкового техогляду для всіх на пунктах перевірки технічного стану вишикуються черги? Скільки буде коштувати документ про проведення ОТК, коли на ці нав’язані державою "послуги" зросте попит?

Готових відповідей на ці питання немає. І краще їх не шукати, адже останні вісім років, які українці прожили без техогляду, чітко дали зрозуміти, що ця бюрократична формальність з величезною корупційною складовою автомобілістам не потрібна.

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