Возвращение отмененной восемь лет назад схемы обязательного техосмотра для частных легковых автомобилей может стать вполне реальным. Если это произойдет, каждый автомобилист в стране будет вынужден нести дополнительные расходы.

Украинские чиновники очень хотят возвращения отмененного 8 лет назад обязательного техосмотра для всех автомобилей и мотоциклов. Попробуем ответить на вопрос: если он все-таки вернется, сколько будет стоить, и для чего будет восстановлен.

Сколько будет стоить

Сейчас обязательный техосмотр проходят все коммерческие автомобили. Для автобусов и грузовых авто ОТК (обязательный технический контроль) стоит от 1500 гривен. Это только официальная часть, без учета взяток. Для легковых коммерческих авто сейчас техосмотр стоит чуть больше 1000 гривен. При шести с половиной миллионах автопарка можно получить, по меньшей мере шесть с половиной миллиардов гривен из карманов автовладельцев. И не один раз, а регулярно, где-то каждые два года. Неплохая схема?

Но есть и неофициальная часть. Дело в том, что нормальный ресурс катализаторов и сажевых фильтров практически любого авто – около 200 тыс. км. пробега, а на украинском топливе – еще меньше. Это дорогие детали, которые в Украине никто не менял – их просто удаляли. Понятное дело, что авто с вырезанным катализатором ТО не пройдет.

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Возьмем для примера самую популярную в поиске (по данным auto.ria.com) подержанную Audi A6 2003 года выпуска с дизельным двигателем 2,5 л. Сажевый фильтр для такого авто стоит 72 589 грн., катализатор - 20 235 грн. Вместе это более $ 3 500. Как считаете, владелец такого авто согласится потратить на запчасти сумму близкую к стоимости авто, или будет искать вариант, как пройти ОТК за взятку? Примет сажовик и катализатор "на прокат", как это делается со светотехникой для сертификации авто с американского рынка?

Если пример с Audi A6 кажется слишком пафосным, попробуем представить аналогичную ситуацию с немного более бюджетным авто – Renault Megane третьего поколения с дизельным мотором 1,5 л. Сажевый фильтр для такого авто стоит 66 798 грн. катализатор – 11 207 грн. Итого – более $ 3000.

И если вам кажется что приведенные примеры единичны, вспомните средний возраст автомобиля в Украине. Да, это более 16 лет. Нужно понимать, что почти все авто постарше 10-15 лет имеют пробег более 200 тыс. км и им присущие подобные проблемы. А это несколько миллионов авто как минимум. Просто представьте себя на месте владельца такого авто. Разве это не стимулирование коррупционных схем?

Почему только коррупционный

Байки о том, что сейчас ОТК ​​для коммерческой техники контролируется и пройти техосмотр можно только официально, разбиваются о суровую реальность. На наших дорогах слишком часто встречаются КамАЗы, из которых валят клубы дыма. Маршрутки, которые сточила коррозия и они почти разваливаются на ходу. Краны, у которых среди центра столицы отказывают тормоза. Да, они имеют документ о прохождении ОТК. Как они его получили – догадайтесь сами.

Сейчас ОТК ​​проходит только коммерческая техника, которой в Украине около миллиона единиц. Если чиновники все-таки продавят введение ОТК для всех авто, нагрузка на пункты технического контроля возрастет в несколько раз. Ведь по состоянию на середину прошлого года в Украине было зарегистрировано 6 566 000 легковых авто, мототранспорта – около 840 000.

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Как будет происходить контроль за коррупцией, когда после введения обязательного техосмотра для всех на пунктах проверки технического состояния выстроятся очереди? Сколько будет стоить документ о проведении ОТК, когда на эти навязанные государством "услуги" возрастет спрос?

Готовых ответов на эти вопросы нет. И лучше их не искать, ведь последние восемь лет, которые украинцы прожили без техосмотра, четко дали понять, что эта бюрократическая формальность с огромным коррупционной составляющей автомобилистам не нужна.

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