19 сентября в Министерстве инфраструктуры состоялась рабочая встреча, главной темой которой была доступная растаможка авто. И хотя на первый взгляд эта тема касается только "евроблях", но в действительности она сильно заденет всех автомобилистов страны.

Похоже на то, что новые чиновники очень стремятся вернуть отмененную восемь лет назад схему обязательного техосмотра для всех транспортных средств, поэтому ради этого даже готовы пойти на уступки "евробляхерам" и разрешить доступную растаможку.

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Сегодня новый глава таможни Максим Нефедов озвучил желаемые для таможни условия растаможки. Он предложил разделить авто на две категории: до 2009 года выпуска и старше. По его мнению, в случае с подержанными автомобилями очень трудно определить их реальную стоимость, а инвойсам новый таможенник доверять не склонен.

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Поэтому господин Нефедов предлагает растамаживать старые авто по фиксированной ставке (например, 500 евро с автомобиля), или по формуле, в которой фигурирует какой-то один параметр (например, объем двигателя или мощность). Но самое главное, что и господин Нефедов, и остальные представители государственных органов, которые присутствовали на этой встрече, единодушно отмечают необходимость введения обязательного технического контроля (техосмотра) для всех транспортных средств.

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Государственники отмечают значительное негативное воздействие на экологию и плохое техническое состояние автомобилей, которые ввозились из Евросоюза. По их мнению, те автомобили, которые уже ввезены в Украину, следует легализовать по как можно более простой схеме (возможно, даже отменить акциз), но сразу после этого следует ввести обязательный техосмотр для всех транспортных средств.

Напомним, что сейчас обязательный техосмотр проходят только коммерческие транспортные средства. Эффективность этой процедуры крайне низкая – ржавые маршрутки, разваливающиеся на ходу, и КамАЗы, выпускающие в воздух клубы густого дыма, слишком часто встречаются на наших дорогах. И все они имеют талон о прохождении техосмотра.

Техосмотр для легковых авто был отменен в 2011 году. Тогда это не привело к росту аварийности. Скорее наоборот – общее количество ДТП уменьшилось. Кроме того, согласно официальным данным, количество ДТП, которое произошло из-за плохого технического состояния транспортного средства, никогда не превышало 1%. Итак, как показывает опыт последних восьми лет, обязательный техосмотр не имеет почти никакого отношения к безопасности на дорогах.

Относительно экологии тоже не все так однозначно. Согласно последним исследованиям Гринпис, доля автомобильных выбросов в общем загрязнении атмосферы – 9%. Это в мировом масштабе. По Украине подобных данных нет, но любой житель Запорожья, Мариуполя или иного города с развитой промышленностью подтвердит, что в переполненном автомобилями Киеве дышится гораздо легче, чем в промышленном регионе.

Вероятно, что чиновники заботятся вовсе не о безопасности и экологии, а стремятся вернуть старую коррупционную схему. А единственная сила, которая способна этому противостоять – объединение владельцев авто (пусть и на иностранной регистрации). Именно поэтому государственники собираются "подкупить" их доступной растаможкой.

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