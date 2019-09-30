В среду, 2 октября 2019 года, "евробляхеры" планируют собраться на очередную акцию протеста. Они будут требовать "доступную растаможку" и возвращение обязательного техосмотра для всех легковых авто.

По мнению председателя общественной организации АЭС, которая является организатором акции, обязательный техосмотр для всех автомобилей крайне нужен и его введение сможет улучшить безопасность на дорогах.

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Впрочем, по данным официальной статистики нацполиции, из-за неудовлетворительного технического состояния происходит менее 1% ДТП. Официальные отчеты полиции доступны по ссылке: http://patrol.police.gov.ua/statystyka/. Можно ли верить официальной информации от нацполиции? Вопрос риторический. Но более достоверных источников информации по причинам ДТП нет.

Очевидно, что между властью и руководством АЭС существует определенная договоренность, суть которой заключается в создании благоприятных условий растаможивания в обмен на введение обязательного техосмотра для всех автомобилей.

Напомним, что коррупционный техосмотр был отменен в 2009 году. Это никоим образом не повлияло на безопасность на дорогах и общее количество ДТП.

Как будет проходить

Как будет действовать обязательный техосмотр для легковых авто можно понять на примере коммерческой техники, которая сейчас вынуждена проходить обязательный ТО. Да, именно те КамАЗы, выпускающие густые клубы дыма и те маршрутки, которые находится в ужасном состоянии, - имеют талон о прохождении ТО. Да, это коррупция и пока нет причин думать, что с легковыми авто будет иначе.

Сколько будет стоить

Сейчас ТО для коммерческой техники стоит около 1500 гривен. Это только официальные платежи, без учета взяток. Легковой автопарк насчитывает около шести миллионов автомобилей. Каждый владелец легковушки будет вынужден на каждом ТО платить аналогичную сумму. Видимо такая ситуация кому-то выгодна. Это же, как минимум, девять миллиардов гривен. Ежегодно?

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