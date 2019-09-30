В середу, 2 жовтня 2019 року, "євробляхери" планують зібратися на чергову акцію протесту. Вони вимагатимуть "доступного розмитнення" та повернення обов’язкового техогляду для усіх легкових авто.

На думку голови громадської організації АЄС, яка є організатором акції, обов’язковий техогляд для усіх автомобілів вкрай потрібен і його введення зможе покращити безпеку на дорогах.

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Втім, згідно даних офіційної статистики нацполіції, через незадовільний технічний стан відбувається менше 1% ДТП. Офіційні звіти поліції доступні за посиланням: http://patrol.police.gov.ua/statystyka/. Чи можна вірити офіційній інформації від ноцполіції? Питання риторичне. Але, більш достовірних джерел інформації по причинам ДТП немає.

Очевидно, що між владою і керівництвом АЄС існує певна домовленість, суть якої полягає у створенні сприятливих умов розмитнення в обмін на введення обов’язкового техогляду для усіх автомобілів.

Нагадаємо, що корупційний техогляд був відмінений в 2009 році. Це жодним чином не вплинуло на безпеку на дорогах та загальну кількість ДТП.

Як буде проходити

Як буде діяти обов’язковий техогляд для легкових авто можна зрозуміти на прикладі комерційної техніки, яка зараз вимушена проходити обов’язкове ТО. Так, саме ті КамАЗи, що випускають густі клуби диму і ті маршрутки, що знаходиться в жахливому стані, – мають талон про проходження ТО. Так, це корупція і наразі немає причин думати, що з легковими авто буде інакше.

Скільки коштуватиме

Зараз ТО для комерційної техніки коштує близько 1 500 гривень. Це лише офіційні платежі, без урахування хабарів. Легковий автопарк налічує близько шести мільйонів автомобілів. Кожен власник легковика буде змушений на кожному ТО платити аналогічну суму. Мабуть така ситуація комусь вигідна. Це ж, як мінімум, дев’ять мільярдів гривень. Щорічно.

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