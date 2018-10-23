У Києві на бульварі Лесі Українки автокран влаштував звалище як мінімум з дюжини автомобілів. Серед учасників – легковики, позашляховики і навіть вантажівка.

На щастя, в масовому ДТП серйозно постраждала лише одна людина – жінка – водій Мазди госпіталізована, оскільки традиційно для ранку в районі бізнес-центру “Парус” швидкість руху невелика через велику кількість транспорту.

Грандіозну аварію влаштував великий автокран на тривісному шасі, який рухався вниз бульваром Лесі Українки (у бік Бессарабки). За попередньою інформацією, у автокрана відмовили гальма. Швидкість важкої машини була невелика, але його маси – близько 12 тонн – вистачило, щоб знести з місця 19 автомобілів. Точно підрахувати кількість учасників одразу неможливо, оскільки кілька машин отримали легкі дотичні ушкодження і, можливо, їх власники не будуть витрачати час на офіційне оформлення ДТП. Два автомобілі постраждали від удару величезним гаком крана, що зірвався з кріплення.

Більшість з учасників постраждали не через безпосередній контакт з автокраном, що втратив контроль, а через ефект доміно, коли легкі автомобілі почали штовхати один одного через те, що їх підпирали ззаду. Рух бульваром повністю блоковано.

Відеострим з місця події дивіться тут.