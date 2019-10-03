Ужасное состояние дорог с огромными ямами и выбоинами причиняет много неудобств автомобилистам и даже иногда приводит к ДТП. К счастью существует законный способ с этим бороться.

Каждый водитель имеет возможность всего одним телефонным звонком юридически повлиять на чиновника, который не содержит дорогу в надлежащем состоянии.

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Так, Государственным стандартом ГСТУ 3587-97 предусмотрено, что покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, наплывов или иных деформаций. При этом, предельная глубина отдельных просадок, ям и выбоин не должна превышать 4 см или 6 см в зависимости от категории дороги.

За содержание дороги в ненадлежащем состоянии для должностного лица учреждения, на балансе которого находится дорога, наступает ответственность по 1 ст. 140 КУоАП в размере штрафа 1020 грн. штрафы налагает полиция.

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Следовательно, полиция обязана штрафовать должностных лиц, которые не содержат дороги в надлежащем состоянии, не устраняют ямы, выбоины или другие деформации. Этими должностными лицами, как правило, являются руководители служб автомобильных дорог, главы местных администраций, городских или сельских советов и тому подобное.

Поэтому, в случае обнаружения на дороге ям, повреждений и выбоин водитель имеет право позвонить в полицию на номер 102 с требованием зафиксировать нарушение и привлечь виновных должностных лиц к ответственности. Также можно обратиться в полицию письменно и получить официальный ответ.

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При установлении неудовлетворительного состояния дороги, полицейский обязан сначала предоставить должностному лицу предписание с требованием восстановить дорогу. На выполнение предписания предоставляется срок от 1 до 10 суток в зависимости от категории дороги.

В случае невосстановления состояния дороги до надлежащего уровня, полицейский должен наложить на такое должностное лицо штраф по ст. 140 КУоАП в размере 1020 грн.

Такими юридически правильными методами можно заставить чиновников содержать дороги в надлежащем состоянии и таким образом уменьшить аварийность на дороге.