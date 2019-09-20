Укравтодор запустив в тестовому режимі перші два майданчики в рамках реалізації пілотного проєкту WiM – зважування вантажівок в русі

20 вересня 2019 року, Славомір Новак, керівник Державного агентства автомобільних доріг України та міністр інфраструктури України Владислав Криклій, презентували роботу перших 2-х (з 6-ти запланованих) майданчиків системи зважування вантажівок в русі.

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Система зважування в русі WiM – це система збирання інформації про транспортні засоби, які рухаються автомобільними дорогами: дату та час проїзду, температуру навколишнього повітря та дорожнього покриття, смугу та напрямок руху, швидкість руху та державний номерний знак, габаритні розміри, відстань між осями, загальну масу та її розподіл по осях.

Запуск перших майданчиків системи зважування в русі (WiM) в Україні є результатом співпраці Укравтодору із міжнародними партнерами, а саме з Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Владислав Криклій, міністр інфраструктури України: "Півтора тижні тому народні депутати прийняли у стінах ВР законопроект про впровадження габаритно-вагового контролю, контролю в русі. Власне, сьогодні ми демонструємо один з перших об`єктів пілотного проєкту впровадження комплексів зважування автомобілів у русі.

Цей проєкт передбачає шість обєктів на під’їздах до Києва. Звісно, цієї кількості недостатньо для того, щоб забезпечити всю потребу. Розраховуємо, що протягом наступного року-півтора загалом по Україні буде встановлено близько 100 побідних комплексів. Запровадити комплекси стало можливим за участі та за допомоги міжнародних фінансових організацій, які і надалі готові продовжувати цю позитивну тенденцію з підтримки цього проєкту".

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Славомір Новак, керівник Державного агентства автомобільних доріг України: "Реалізація цього проекту – це, насамперед, свідчення довіри міжнародних фінансових організацій до нашої команди та високої оцінки результатів нашої роботи, проведеної за останні три роки.

Ми впроваджуємо європейські механізми зважування вантажівок у русі, що передбачає цілодобовий моніторинг руху, автоматичну фіксацію ряду порушень правил дорожнього руху, а також отримання комплексної інформації про інтенсивність руху та склад транспортних потоків, необхідної для планування ремонтно-будівельних робіт. Дороги, які ми відновлюємо за кошти платників податків, мають бути збережені".

Впровадження системи дозволить звільнити дороги від транспортних засобів, що не дотримуються встановлених обмежень щодо допустимої маси вантажу та/або навантаження на вісь і є одним із головних чинників руйнування доріг.

"Система WiM дозволить мінімізувати, а в деяких випадках – повністю позбутись людського фактору у сфері контролю за дотриманням вагових та габаритних параметрів від час здійснення перевезень автомобільним транспортом" – зазначив Андрій Вознюк, начальник відділу інтелектуальних транспортних систем Укравтодору.

В рамках пілотного проекту система WiM працюватиме в режимі "попереднього відбору" транспортних засобів, які підлягають подальшому контролю габаритно-вагових параметрів згідно з вимогами чинного законодавства. Наступними кроками Укравтодору, які базуватимуться на набутому досвіді та отриманих від системи WIM даних, буде розроблення програми поширення системи зважування в русі на мережі автомобільних доріг України (орієнтовно 100 – 200 майданчиків), що допоможе зберегти високі транспортно-експлуатаційні характеристики доріг, які були відремонтовані та побудовані за останні 4 роки.

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