Це зменшить оподаткування при їх ввозі на суму від 750 до 2500 євро.

Народні депутати пропонують виключити з оподаткування автомобілів акцизний податок. Сьогодні він діє при ввозі в Україну нових чи вживаних автомобілів та мотоциклів і залежить від типу двигуна та його об'єму. Причому чим старіше авто, тим більша суму акциз нараховується, а нові машини цей платіж мінімальний. Наприклад, на 15-річне бензинове авто з об'ємом двигуна 1 л акциз становить 750 євро, а на 2,2-літровий дизельне того ж року випуску – 2500 євро. Водночас на нові авто цих же параметрів акциз становить 50 та 188 євро відповідно.

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Законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов на авторинку" № 2132 від 12.09.2019 повністю знімає акцизний збір при ввозі автомобіля. Якщо цей закон приймуть, то завозити автомобілі з-за кордону буде дешевше на суму цього платежу, тобто в середньому на 500-2500 євро.

За такоих обставин вартість вживаних авто може впасти на цю ж величину, а ціна нових зміниться мало (через незначну долю цього податку в загальній вартості автомобіля). Водночас через збільшення імпорту вживаних авто ринок нових може ще більше "просісти", хоча зараз він демонструє слабку позитивну динаміку. Окрім того, бюджет недоотримає коштів, які будуть компенсовані за рахунок інших категорій населення чи бізнесу.

Якщо законопроект приймуть, він може розпочати діяти з наступного дня після публікації в офіційній пресі.

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