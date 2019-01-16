В середньому з 25 листопада минулого року по 15 січня 2019 року до Пенсійного фонду щоденно перераховується понад 38 млн грн за оформлені авто з "єврономерами".

Майже два мільярди гривень сплатили українці, які здійснили митне оформлення своїх автомобілів з іноземною реєстрацією, скориставшись зниженими акцизами.

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Кількість оформлених станом на 15 січня транспортних засобів вже перевищила 31 тисячу. Це автомобілі, які були ввезені на територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення. Мінфін прогнозує, що всього буде розмитнено 250-300 тисяч автомобілів на єврономерах.

Найбільше транспортних засобів оформлено у Києві – майже 5,5 тисяч. При цьому 26 тисяч автмообілів з загальної кількості – це ті, що перебували в Україні з порушенням вимог Митного кодексу, за що їхні власники добровільно сплатили 221,6 млн грн (8500 за кожне авто). Це звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією, строки та умови ввезення якого не дотримані.

Нагадаємо, 22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього власники таких автівок будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою.

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