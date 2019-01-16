Продаж проводиться у формі аукціону, ціни машин – від однієї до десяти тисяч доларів.

Гарна новина для американських патріотів та колекціонерів з усього світу: уряд США розпродує свої гаражі, звільняючи місце для нової техніки, віддаючи армійські Humvee за безцінь.

Також цікаво: Тест-драйв від Нацгвардії: новий український позашляховик проти армійського Хаммера

На сайті GovPlanet проводиться державний аукціон з продажу армійської техніки. Позашляховики та пікапи, а також машини спецпризначення продаються за $1-10 тисяч доларів. Більшість автомобілів випущено у 1990-х роках. Однак при цьому чимало виставлених на продаж HMMWV мають невеликий пробіг у 15-30 тисяч кілометрів.

Фото: військові автомобілі, виставлені на продаж / Wideopencountry

Наразі на сайті з 1200 машин лишилось близько сотні, тож якщо мрієте про власний армійський Хаммер – варто поквапитись.

Варто зазначити, що сьогодні армійський позашляховик HMMWV, більш відомий як Хаммер або Hummer H1, у гарному стані коштує чимало. У США такі автомобілі оцінюються від 70 до 500 тисяч доларів.

Також цікаво: GAC Entranze: вхідний квиток для китайської марки на ринок США