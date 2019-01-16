Продажа проводится в форме аукциона, цены машин – от одной до десяти тысяч долларов.

Хорошая новость для американских патриотов и коллекционеров со всего мира: правительство США продает свои гаражи, освобождая место для новой техники, отдавая армейские Humvee за бесценок.

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На сайте GovPlanet проводится государственный аукцион по продаже армейской техники. Внедорожники и пикапы, а также машины спецназначения продаются по $1-10 тысяч долларов. Большинство автомобилей выпущено в 1990-х годах. Однако при этом немало выставленных на продажу HMMWV имеют небольшой пробег в 15-30 тысяч километров.

Фото: военные автомобили, выставленные на продажу / Wideopencountry

Сейчас на сайте из 1200 машин осталось около сотни, поэтому если мечтаете о собственном армейском Хаммере, стоит поторопиться.

Стоит отметить, что сегодня армейский внедорожник HMMWV, более известный как Хаммер или Hummer H1, в хорошем состоянии стоит немало. В США такие автомобили оцениваются от 70 до 500 тысяч долларов.

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