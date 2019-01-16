Концепту есть чем удивить, и что от этого останется в серийном автомобиле? Если все сложится хорошо...

GAC – один из амбициозных китайских автопроизводителей, стремящихся выйти на рынок США. Сделать это сегодня крайне трудно, из-за ограничительных "тарифов" Дональда Трампа на товары из Китая. Но это не помешало GAC представить в Детройте концепт Entranze и несколько своих серийных моделей, чтобы провести разведку на месте.

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Китайский концерн GAC несколько лет подряд принимает участие в Детройтском автосалоне, хотя машины до сих пор не продаются в США. Entranze стал первым концептом недавно открытой в Калифорнии дизайн-студии компании GAC. Собственно концепт вышел из-под пера шеф-дизайнера Понтуса Фонтеуса, который ранее отвечал за интерьеры в Volkswagen, Volvo и Faraday Future.

Концептуальный GAC Entranze является семиместным кросс-минивэном на электрическом ходу. Многозначительное название намекает на "вход" и "изменения", а если дать волю фантазии, то еще и на "новую форму транспорта" и эстетический "транс".

Фото: концепт электрокара GAC Entranze / Chris Amos Photography / Motor1

GAC Entranze имеет несколько особенностей. Во-первых, это компоновка салона с тремя местами спереди – возвращение классического дивана. Вторая фишка концепта – распашные дверцы с подножкой-ступенькой. Сами дверцы, как и значительная часть машины, прозрачные. Отделка салона пробковым деревом можно считать последней особенностью прототипа.

Салон прототипа изобилует мониторами. Пара OLED-дисплеев размещена на панели спереди, есть сенсорные экраны на руле, проекционный щиток приборов и камеры вместо зеркал заднего вида.

Никакой информации о силовой установке прототипа не озвучили. Скорее всего, Entranze навсегда останется в статусе концепта.

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