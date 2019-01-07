Обзор автомобильных марок нового поколения, которые появились после 1999 года. Многие из них на слуху, другие – малоизвестные. Мы расскажем обо всех.

Не за горами начало второго десятилетия 21 века. В 2019 году исполнится 250 лет с того времени, как француз Никола Кюньо построил свой экипаж на паровом ходу. За это время сотни, возможно, тысячи компаний появлялись и исчезали. Предлагаем вам взглянуть на новейшую историю мира автомобилей.

За восемнадцать лет нового тысячелетия автомобильный мир очень изменился. Электрокары стали массовым продуктом. Автопилот в серийных автомобилях достиг третьего уровня автономности из 5. Отовсюду слышны новости о летающих машинах. А главное – список автопроизводителей пополнился новыми компаниями. Из многочисленных китайских брендов мы выделили только самые интересные. Остальные – со всех уголков мира.

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Новые марки, появившиеся в последнее время:

Pagani Automobili – основана в 1992 году, первая серийная модель представлена публике в 1999 году. Италия.

Koenigsegg – основана в 1994 году, первая серийная модель выпущена в 1998 году. Швеция.

Tesla – основана в 2003 году, первая серийная модель выпущена в 2008 году. США.

Nio (Weilai в Китае) – основана в 2014 году, первая серийная модель выпущена в 2018 году. Китай.

Rimac Automobili – основана в 2009 году. Первая модель – Concept One 2013 года. Хорватия.

W Motors – основана в 2012 году, первая серийная модель Fenryr выпущена в 2013 году. ОАЭ/Ливан.

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Gumpert Sportwagenmanufaktur – основана в 2004 году. Первая серийная модель выпущена в 2005. Сменила название на Apollo Automobil в 2017 году. Германия.

Apollo Automobil – основана как Gumpert Sportwagenmanufaktur GmbH в 2005 году, смена названия на Apollo Automobil в 2017 году. Первая модель выпущена в 2005 году. Германия.

Zenvo Automotive – основана в 2004 году, первая серийная модель вышла в 2009 году. Дания.

IAT Automobile Technology – основана в 2002 году, первая серийная модель Karlman King вышла в 2016 году. Китай.

MPM Motors – основана в 2010 году. Первая серийная модель появилась в 2016 году. Франция.

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Devel Motors – основанная в 2004 году, первая модель – в 2017 году. ОАЭ.

Einride – основана в 2016 году как производитель беспилотных автомобилей. Первая модель выпущена в 2018 году, серийный выпуск с 2020 года. Швеция.

Jannarelly – основана в 2014 году. Первая модель под названием Design-1 выпущена в 2015 году. ОАЭ.

Noble – основана в 1999 году. Первая модель выпущена в 1999 году. Англия.

Nikola Motor – основана в 2014 году. Первая модель выпущена в 2016 году, на рынке планируется с 2019–2020 года. США.

David Brown – основана в 2013 году. Первая модель представлена в 2014 году. Англия.

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Eadon Green – основана в 2016 году. Первая модель выпущена в 2017 году. Англия.

Sin Cars – основана в 2012 году. Первая модель выпущена в 2015 году. Болгария–Германия.

Ares Design – основана в 2012 году как Ares Performance Gmbh. Первая модель выпущена в 2018 году. Италия.

Sondors – основана в 2015 году. Поставки первой модели начнутся в апреле 2019 года. США.

Ampere – основана в 2017 году. Поставки первой модели начнутся в 2019 году. США.

Aurus – основана в 2013 году. Первая модель выпущена в 2018 году. Россия.

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Fisker – основана в 2007 году; обанкротилась в 2013-м, и была выкуплена китайским концерном в 2014 году. В 2015 бренд трансформировался в Karma Automotive. Первая модель Fisker выпущена в 2011 году. США–Китай.

Vanderhall – основана в 2010 году. Первая модель выпущена в 2012 году. США.

Singulato Motors – основана в 2014 году. Первая модель выпущена в 2017 году. Китай.

Manifattura Automobili Torino (MAT) – основана в 2014 году. Первая модель выпущена в 2017 году (New Stratos). Италия.

Revzani – основана в 2014 году. Первая серийная модель Beast выпущена в 2015 году. США.

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Lucid Motors – основана в 2007 году. На электрокар Air открыта возможность предварительного заказа с 2018 года, заказчики получат машины до 2020 года. США–Китай.

Pal-V – (Personal Air & Land Vehicle) основана в 2001 году как производитель летательных аппаратов и наземных транспортных средств. В 2018 году стартовал прием заказов на Liberty – летающий автомобиль, который начнут доставлять клиентам не позже 2020 года. Дания.

Terrafugia – основана в 2006 году. Летающий автомобиль Transition доступен для заказа с 2018 года, клиентские поставки начнутся в конце 2019 – начале 2020-го года. США.

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