Чутки про відродження напівлегендарного спорткару Stratos перестали бути чутками - на Женевському автосалоні модель набула офіційного статусу.

Право на випуск Stratos отримала Manifattura Automobili Torino. Кількість автомобілів обмежена 25 екземплярами.

Офіційна назва відродженної моделі – New Stratos. Модель базується на агрегатах Ferrari F430 Scuderia. Згідно з офіційною специфікацією, New Stratos оснащений 4,3-літровим V8, який генерує 532 кінські сили та 519 Нм крутного моменту. Реліз також повідомляє, що спорткар потребує 3,3 секунди для розгону до сотні і 9,7 секунд, аби довести стрілку спідометра до 200 км/год. Максимальна швидкість – 330 км/год. Екстренне гальмування на швидкості у 100 км/год до повної зупинки займає 2,2 секунди.

МАТ називає New Stratos "суперкаром на кожен день" і слідом за цією моделлю готує ще дві версії: GT та Safari. Додаткові версії моделі, як і “звичайний” New Stratos, створені у ательє Pininfarina.

Невеличка компанія з Туріну не уточнює, чи виробнича модель буде побудована на агрегатах Ferrari F430 Scuderia власними силами, а чи замовникам необхідно буде доставити до майстерні власну Scuderia для трансформації. Так чи інакше, компанія оголосила, що вартість New Stratos становитиме близько $830 000. Колекційні екземпляри оригінальної Lancia Stratos на сьогодні коштують близько 500 тисяч доларів, тож дешевою новинку у жодному разі не назвеш.

Фото: MAT New Stratos / carscoops.com

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