Более четырех миллионов просмотров в соцсети Фейсбук набрало видео филигранной работы водителей автопогрузчика и экскаватора.

Каких высот филигранности можно добиться, если тренироваться ежедневно по многу часов подряд? Очевидно, что чрезвычайных. Неизвестно, сколько тренировались эти водители автопогрузчиков и экскаватора и сколько раздавили зажигалок, яиц и смартфонов, но то, что они показали на видео, действительно впечатляет. А вы так сможете?

Напомним, что гонщик попытался привезти ёлку "в своем стиле".