Можно проехаться в свое удовольствие, снять эффектное видео, но елка, пожалуй, доедет без половины иголок.

Чемпион гонок на бездорожье Кайл ЛеДак решил привезти елку для любимой в своем стиле – на крыше спортивного пикапа на бешеной скорости и в эффектных заносах. Однако он не рассчитал одного – при такой скорости зеленая красавица потеряла большую часть своей хвойной красоты…

Для доставки чемпион использовал не обычный пикап Ford F150 Raptor, а специально оборудованную машину для гонок класса Pro4, под капотом которой двигатель в 900 “лошадок“.

Смотрите видео безумной доставки елки:

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