Новогодние праздники и Рождество 2019 буквально на носу, и ничто не может помешать веселью. Чтобы праздники прошли с надлежащим размахом, придется перекрыть часть улиц в Киеве.

Эпицентром гуляний станут Софиевская и Михайловская площади в центре столицы. Здесь будут развернуты торговые ряды с едой, напитками и сувенирами, выступать артисты и музыканты. Поэтому все проблемы с трафиком следует ожидать именно в этом районе.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на заместителя директора Департамента культуры Сергея Анжияка. Подобная информация поступает и от представителей международного этнокультурного проекта Folk Ukraine, которому поручена организация праздников в центре столицы.

Будет ограничено или вовсе перекрыто движение по Владимирскому проезду, соединяющему Софиевскую и Михайловскую площади. Подготовительные работы на этих территориях идут уже сейчас, поэтому в эти дни может быть ограничение движения на Владимирском проезде – в первом ряду в сторону Михайловской площади (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади).

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А во время самого празднования планируют полностью перекрыть движение по Владимирскому проезду (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади) и улице Владимирской (от дома № 23 на углу с ул. Софиевской до Рыльского переулка). Собственно Рыльский переулок будет перекрыт 24 декабря – практически полные сутки, до 23.00.

Изменения в организации трафика касаются периода до 24 января 2019 года. В подробностях предварительный график перекрытий указанных улиц выглядит так:

19 декабря - с 16:00 до 22:00

23 - 25 декабря - с 16:00 до 22:00,

31 декабря - с 20:00 до 03:00 1 января 2019 года,

1 января 2019 года - с 14:00 до 22:00,

7 января 2019 года - с 12:00 до 16:00.

Объезд закрытых кварталов будет налажен по улице Крещатик, которая против обыкновения будет открыта для проезда автотранспорта в субботние, воскресные и праздничные дни. Также объехать закрытую территорию можно будет по ул. Большой Житомирской.

Для киевлян и гостей столицы, которые решат в новогодние и рождественские праздники обойтись без автомобиля (кстати, неплохая идея), столичные власти напоминают того, что пассажирский транспорт Киева в новогоднюю ночь будет функционировать до 3:00, а фуникулер - круглосуточно.

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