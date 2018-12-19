Новорічні свята і Різдво 2019 буквально на носі, і ніщо не може перешкодити веселощам. Щоб свята пройшли з належним розмахом, доведеться перекрити частину вулиць в Києві.

Епіцентром гулянь стануть Софіївська та Михайлівська площі в центрі столиці. Тут будуть розгорнуті торгові ряди з їжею, напоями та сувенірами, будуть виступати артисти і музиканти. Тому всі проблеми з трафіком слід очікувати саме в цьому районі.



Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на заступника директора Департаменту культури Сергія Анжияка. Подібна інформація надходить і від представників Міжнародного етнокультурного проекту Folk Ukraine, якому доручено організацію свят у центрі столиці.

Так, буде обмежено або зовсім перекрито рух по Володимирському проїзду, що з'єднує Софіївську і Михайлівську площі. Підготовчі роботи на цих територіях йдуть вже зараз, тому в ці дні може бути обмеження руху на Володимирському проїзді – у першому ряду у бік Михайлівської площі (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).

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А під час самого святкування планують повністю перекрити рух по Володимирському проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі) і вулиці Володимирській (від будинку № 23 на розі з вул. Софіївською до Рильського провулка). Власне Рильський провулок буде перекрито 24 грудня – практично всю добу аж до 23-ї години.

Зміни в організації трафіку стосуються періоду до 24 січня 2019 року. В подробицях попередній графік перекриттів зазначених вулиць має такий вигляд:

19 грудня – з 16:00 до 22:00

23-25 грудня – з 16:00 до 22:00,

31 грудня – з 20:00 до 03:00 1 січня 2019 року,

1 січня 2019 року – з 14:00 до 22:00,

7 січня 2019 року – з 12:00 до 16:00.

Об'їзд закритих кварталів буде налагоджений по вулиці Хрещатик, яка проти звичаю буде відкрита для проїзду автотранспорту в суботні, недільні і святкові дні. Також об'їхати закриту територію можна буде по вул. Великій Житомирській.

Для киян і гостей столиці, які вирішать у новорічні та різдвяні свята обійтися без автомобіля (до речі, непогана ідея), столична влада нагадує, що пасажирський транспорт Києва у новорічну ніч буде працювати до 3:00, а фунікулер – цілодобово.

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