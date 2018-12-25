Можна проїхатись у своє задоволення, зняти ефектне відео, але ялинка, мабуть, доїде без половини колючок.

Чемпіон перегонів на бездоріжжі Кайл ЛеДак вирішив привезти ялинку для коханої в своєму стилі – на даху спортивного пікапа на шаленій швидкості та у ефектних заносах. Однак він не розрахував одного – за такої швидкості зелена красуня втратила більшу частину своєї хвойної краси…

Для доставки чемпіон використав не звичайний пікап Ford F150 Raptor, а спеціально обладанану машину для перегонів классу Pro4, під капотом якої двигун у 900 “конячок“.

Дивіться відео шаленої доставки ялинки:

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