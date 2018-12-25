Більше чотирьох мільйонів переглядів у соцмережері Фейсбук набрало відео філігранної роботи водіїв автонавантажувача та екскаватора.

Яких висот філігранності можна добитися, якщо тренуватися щодня по кільканадцять годин поспіль? Мабуть, що надзвичайних. Невідомо, скільки тренувалися ці водії автонавантажувачів та екскаватора та скільки розчавили зпаальничок, яєць та смартфонів, однак те, що вони показали на відео, справді вражає. А ви так зможете?

Нагадаємо, що гонщик спробував привезти ялинку "у своєму стилі".