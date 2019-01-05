Мы не предсказатели, но знаем, какие автомобильные бренды должны появиться на автомобильном небосклоне совсем скоро. Ведь их владельцы недавно рассказали нам об этом.

Vazirani Automotive – основана в 2016 году. Концепт Shul. Индия.

Dendrobium – создана в 2018 году как торговая марка компании Vanda Electrics. Концепт D-1 представлен в 2018 году. Начало поставок в 2019 году. Англия-Сингапур.

Alieno – основана в 2015 году. Концепт Arcanum. Болгария.

Byton (Future Mobility Corporation) – основана в 2016 году. Концепт M-Byte. Гонконг.

Nobe – основана в 2017 году. Концепт Nobe 100. Эстония.

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Faraday Future – основана в 2014 году. Первая серийная модель FF91 будет выпущена в 2019 году. Китай-США.

Corbellati – основана в 2018 году. Концепт Missile. Канарские острова (Испания).

LvChi – (читается "Луче") основана в 2016 году. Концепт Venere. Первая модель будет выпущена в 2019 году. Китай.

Giugiaro – основана в 1968 году как студия кузовного дизайна Studi Italiani Realizzazione Prototipi S.p.A, позже – ItalDesign-Giugiaro S.p.A. В 2018 году компания сообщила о выпуске собственных автомобилей под маркой Giugiaro (GFG). Италия.

Pininfarina – (Italia Carozzeria Pininfarina S.p.A) – основана в 1930 году как кузовное ателье. В 2019 году будет выпущена первая серийная модель под названием Battista. Италия.

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Hybrid Kinetic – создана в 2002 году. Концепт Hybrid Kinetic GT. Китай-США.

AiWays (Ai Chi Auto) – основана в 2017 году. Серийная модель U5 выйдет в 2019 году. Китай.

Micro – (Microlino Mobility Systems) основана в 1999 году. Концепт Microlino. Швейцария.

Dyson – основана в 1992 году как компания-производитель бытовых электроприборов. В 2018 году сообщила о планах выхода на рынок электрокаров в 2020-х. Концепт еще не представлен. Англия.

VinFast – основана в 2017 году, как независимое подразделение Vingroup - конгломерата компаний, связанных с недвижимостью и строительством. В 2018 году VinFast представила два концепта седан LUX A2.0 и кроссовер LUX SA2.0. Вьетнам.

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XEV – основана в 2017 году. Концепт электрического ситикара XEV LSEV планируют выпускать серийно с 2019 года. Италия.

FOMM – основана в 2013 году. Концепт One планируют выпускать серийно в 2019 году. Таиланд-Япония.

Aspark – основана в 2014 году. Предсерийный прототип Owl, выпускать мелкой серией в 2019 году. Япония.

Biomega – основана в 1998 году как производитель велосипедов. В 2018 году представлены концепт SIN, который имеет встать на конвейер в 2019 году. Дания.

Milan – основана в 2012 году. Концепт Red выпустят ограниченной серией, производство стартует в 2020 году. Австрия.

Pure H – основана в 2017 году. Концепт Pure H Concept планируют выпустить ограниченной серией до 2020 года. Швейцария.

Lightyear – основана в 2013 году как команда Solar Team Eindhoven для "гонки с экономичности" на автомобилях. Предсерийный концепт One показан в 2018 году, производство стартует в 2019 году, а к 2020 году заказчики получат первые машины. Нидерланды.

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