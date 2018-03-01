AWD Sports - одна з трьох електричних новинок від тайського бренду FOMM, що мають доволі незвичні характеристики та компонування - під кузовом автомобілів криються мопеди.

Компанія FOMM привезла до Женеви три електричні моделі з далекого Таїланду. Хто б знав, що там теж є автовиробники?

Довкола FOMM було достатньо ефектних електричних концептів та й серійних електрокарів від відомих виробників, тож не дивно, що скромний стенд таїландського стартапу багато журналістів просто не помітили. А між тим представлені тут прототипи видаються доволі цікавими і не далекими від серійних моделей.

По-перше, варто відзначити, що розробка моделей тайської марки ведеться у Японії. По-друге – один з трьох прототипів вже скоро має з’явитись у продажу на місцевому ринку. А це вже заслуговує на увагу.

Найефектнішим з трьох є концепт AWD Sports. Цей компактний електричний родстер з ламбо-дверима має напрочуд стильний дизайн як зовні, так і всередині. Прототип оснащено чотирма електромоторами, вбудованими у колеса. Живляться вони від літій-іонного акумулятора ємністю 2,96 кВт*год. Продуктивність силової установки становить усього 27 к.с. та цілих 1120 Нм крутного моменту. Більше ніякої інформації про концепт компанія не повідомила.

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Друга модель на стенді FOMM – електричний скутер. За дизайном він подібний до родстера, тож можна припустити, що його майбутнє так само туманне. Електричний мопед оснащено двома електромоторами, вбудованими у колеса, тож він є повнопривідним. Кожен з моторів продукує по 5 кінських сил, а крутний момент скутера складає 420 Нм. Енергію постачає той самий акумулятор на 2,96 кВт*год.

Нарешті, найменш привабливий зовні, але ближчий до серійної моделі прототип – Concept One. Фірма каже, що дизайнери намагались передати образ маски японського театру Кабукі, створюючи “обличча” мікро-кара. Напевно це маска “зло”. І у автомобілі такого формату подібний вибір здається дещо дивним, адже у більшості випадків для компактних сіті-карів створюють образ милих та симпатичних створінь. Як і в інших моделях, у Concept One електричні двигуни вбудовані у колеса. Але у даному випадку – лише у два передніх. Їх потужність аналогічна скутеру – 10 к.с., а от крутний момент дещо більший – 560 Нм. Живить мотори вже знайома батарея ємністю 2,96 кВт*год. Запас ходу електрокара – до 160 км. Максимальна швидкість – 80 км/год.

Фото: Концепти FOMM / carscoops.com

Цікаво, що у Concept One, показаному на промо-відео з офіційного сайту марки у Таїланді – мотоциклетне кермо, у той час як японський сайт FOMM демонструє більш звичне кермо, хоча і не звичайної форми. При цьому “японська версія” під кермом має “пелюстки”, призначені не для перемикання передач, як можна було б подумати – вони виконують роль педалей газу та гальм.



Фото: FOMM Concept One / fommcojp.wixsite.com

Цей чотиримісний “гольф-карт” наразі готується до виходу на місцевий ринок. На тайському сайті проводиться голосування за найпопулярніші кольори кузову для моделі. Можливі варіанти: білий, чорний, червоний, рожевий, блакитний та жовтий. Два останні – у лідерах.



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